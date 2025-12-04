Ci saranno mostre, concerti, spettacoli di luci, giochi e momenti per i più piccoli, attività di beneficenza e iniziative dedicate ai commercianti

Mostre, concerti, spettacoli di luci, giochi e momenti per i più piccoli, attività di beneficenza, iniziative dedicate ai commercianti: a Cesano Maderno il programma Note di Natale firmato dall’Amministrazione comunale propone un percorso che intreccia atmosfera natalizia e partecipazione della comunità. Questo pomeriggio la presentazione in Sala Giunta di Palazzo Arese Jacini.

Si apre il programma Note di Natale

“Abbiamo messo a punto un programma davvero ampio pensato per rendere la nostra città ancora più accogliente e viva durante il periodo più suggestivo dell’anno – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – Abbiamo riservato particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli, penso alla Casa di Babbo Natale a Palazzo Arese Borromeo. Numerose le proposte culturali e sociali, come le mostre, gli appuntamenti musicali, le iniziative a sostegno del commercio e diversi progetti solidali. Vorrei ringraziare tutte le associazioni per la collaborazione, e le realtà che hanno contribuito con il loro supporto economico: BrianzAcque, Bcc di Barlassina e Bbe, la scuola bilngue di Cassina Savina. Ringrazio inoltre il nostro Ufficio Cultura e le assessore che hanno collaborato”.

Da domenica 30 novembre, quando sono state accese le proiezioni luminose su Palazzo Arese Borromeo, la città è entrata appieno nel magico clima natalizio: fino al 6 gennaio ogni sera, dopo il tramonto, un suggestivo spettacolo di luci animerà la facciata di Palazzo. Luci di Natale anche nelle vie cittadine.

Già inaugurata anche la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Esedra, dove il 6 gennaio si terrà uno spettacolo con pattinatori professionisti. Non possono mancare gli Alberi di Natale, che da sabato 6 dicembre fino al 6 gennaio abbelliranno Palazzo Arese Borromeo e Palazzo Arese Jacini grazie all’impegno della cooperativa Il Seme, del Cdd di Cesano Maderno e dell’associazione Il Sorriso dell’Anima. Domenica 7 dicembre si svolgerà il primo dei Mercatini di Natale, sempre in piazza Esedra, che torneranno nelle giornate del 14 e 21 dicembre (dalle 9 alle 19) e poi con lo Sbaracco martedì 6 gennaio.

Il Natale in Mostra

Dal 13 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 all’auditorium Disarò, due allestimenti:

– La Magia del Presepe, esposizione di un presepe artistico, a cura del Gruppo Amici del Presepe Cesano Maderno. Inaugurazione: sabato 13 dicembre alle 17

– Lettere al Cielo, mostra di opere realizzate dai bambini del laboratorio di arte di Maysa Yousef, tre le macerie del suo laboratorio a Gaza bombardato nell’autunno 2023. A cura di Antonella e Pietro Battistella per il Monastero di Marango. Orari di apertura: lun.-ven. 9.30-11.30 e 15-18; sabato, domenica e festivi: 9.30-12 e 15-19; chiusure: 25-26 dicembre e 1° gennaio.

Al Museo didattico del Legno domenica 7, 14 e 21 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, si potrà invece ammirare la mostra “Cattedrali al museo”.

Mostra “Le Cascine Lombarde: Architettura rurale tra Milano e Brianza”, dal 14 dicembre all’8 febbraio, nella Sede Isal a Palazzo Arese Jacini: il paesaggio rurale lombardo attraverso l’analisi dell’architettura delle corti lombarde mediante fotografie storiche e contemporanee, disegni originali e materiali d’archivio. Per tutto il periodo espositivo approderà alla Curt di Pagan, in via Torrazzo 6, il Circo Rurale di Riccardo Sala, in arte Rikyboy. Un progetto itinerante nelle cascine e corti lombarde per valorizzare la spettacolarità̀ della vita agreste mediante installazioni pittoriche che rimandano al mondo circense. Con Rikyboy viene avviata la prima residenza artistica a Palazzo Arese Borromeo.

“I tanti appuntamenti del programma Note di Natale – dichiara l’assessora alla Cultura Martina Morazzi – sono uniti da una forte attenzione alla qualità e all’originalità della proposta. Molte iniziative si svolgeranno a Palazzo Arese Borromeo, ma non solo: il 14 dicembre inaugureremo negli spazi Isal a Palazzo Arese Jacini la mostra “Le Cascine Lombarde: Architettura rurale tra Milano e Brianza”. In occasione dell’esposizione prenderà avvio anche il progetto della residenza artistica: il primo ad essere ospitato sarà l’artista visivo Rikyboy, che si ispira al mondo del circo e ai paesaggi rurali e che presenterà il progetto itinerante Circo Rurale all’interno della Curt di Pagan, nel cuore della nostra città”.

La casa di Babbo Natale

Dall’8 al 21 dicembre, a Palazzo Arese Borromeo, Babbo Natale apre le porte della sua casa e ritira le letterine dei bambini. Si potrà affidargli desideri e scattare una foto con lui. L’ingresso è libero per tutti e senza prenotazione, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30 (compreso lunedì 8 dicembre).

BiblioNatale per i più piccoli…

– Libri sotto l’Albero. Dal 9 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, in biblioteca, libri usati e nuove storie da scoprire al mercatino natalizio a cura degli Amici della Biblioteca.

– Mystery Bag. Dal 13 al 23 dicembre, in biblioteca, per bambini da 4 a 10 anni, tante Mystery Bag da aprire per scoprire cosa nascondo al loro interno, un lavoretto divertente e un libro misterioso da prendere in prestito per l’avventura.

– Il trenino dei regali: da Santa Lucia a Babbo Natale, sabato 13 dicembre alle 15, in biblioteca. Un viaggio incantato tra racconti animati e creatività, per vivere insieme la magia delle feste e accompagnare i bambini alla scoperta delle più belle tradizioni natalizie. Prenotazioni su C’è posto da una settimana prima dell’evento. Per bambini da 5 a 10 anni. A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Pappalettera.

– Le calze della Befana…a Natale! Martedì 23 dicembre, in biblioteca, un viaggio magico tra pasticci, risate e racconti, per portare la meraviglia del Natale a tutti i bambini. Prenotazioni su C’è posto da una settimana prima dell’evento. Per bambini da 4 a 10 anni. Spettacolo in due turni, alle 15 e alle 16.30, a cura di Acetico Glaciale.

– La Befana 2: Il ritorno della Befana. Martedì 6 gennaio, alle 15, a Palazzo Arese Borromeo, racconti per festeggiare assieme l’Epifania e finire le feste con una dolce sorpresa. Evento per bambini da 5 a 10 anni. Massimo 30 partecipanti. A seguire, laboratorio artistico a tema. A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Pappalettera.

…e per i più grandi

– Role play by night – Christmas Edition, venerdì 12 dicembre, alle 20.45, in biblioteca, una serata unica tra giochi di ruolo e da tavolo, dove la magia delle feste prende vita a ogni tiro di dado. Serata di giochi di ruolo e da tavolo a cura di SemperLudens. Proposta adatta dai 16 anni in su, prenotazioni sul sito www.semperludens.it/events

A Suon di Musica

– Domenica 7 dicembre, dalle 17, nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo: videoproiezione dell’inaugurazione della stagione teatrale

scaligera in diretta dal Teatro alla Scala di Milano. “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič – Direttore Riccardo Chailly. Introduzione dell’opera a cura della Cam “La Civica”. Durante uno degli intervalli e al termine dell’opera, sono previsti un buffet di aperitivo e light dinner. Acquisto presso la biglietteria di Palazzo nei seguenti orari: lun.-ven. ore 10-12 e 15-17; sabato e domenica ore 10-12 e 15-18.

– Musiche dal Loggione. Lunedì 8 dicembre, alle 17, a Palazzo Arese Borromeo, a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi Binzago

– Un Racconto di Natale. Sabato 13 dicembre, alle 17.30 all’auditorium Disarò. Un racconto-spettacolo di musica vocale e recitazione, senza l’utilizzo di strumenti musicali, a cura dell’Associazione Suonova Musica Vocale.

– Piva di Natale. Mercoledì 24 dicembre, alle 15, lungo le vie della città, a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi Binzago

– Concerto di Capodanno. Giovedì 1° gennaio 2026, alle 17, all’Excelsior, un inedito programma con brani della più classica tradizione e composizioni

sinfoniche. “L’Orchestra Sinfonica Pro Musica, guidata dal maestro Margherita Colombo, sarà affiancata dal pianoforte di Alberto Cartuccia Cingolani, bambino prodigio di nove anni”, spiega il presidente di Pro Musica Cosimo Lazzarotto. Info e costi biglietti su www.excelsiorcesano.it

– Concerto di Inizio Anno. Martedì 6 gennaio 2026, alle 16, al Teatro Don Virginio Pedretti, a cura del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” Binzago

Natale con il Cuore

“Il Natale – afferma l’assessora alle Politiche Sociali, Cinzia Battaglia –, soprattutto per chi come me è impegnata sui temi del sociale, rende ancor più palpabile l’importanza di dedicare attenzione agli altri. Natale con il cuore è la sezione del programma cittadino dedicata alla solidarietà e propone diverse iniziative che mettono al centro le persone più fragili. Tra questi, vorrei ricordare la tradizionale tombolata “Auguri di Natale “con gli anziani della nostra città, un modo semplice ma molto apprezzato per dimostrare vicinanza e affetto, rappresentando pienamente il vero spirito natalizio”.

– 34esimo Mercatino delle Meraviglie dal 6 all’8 dicembre all’auditorium Disarò. Orario: sabato 6 dicembre dalle 14.30 alle 18.30; domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. La cooperativa sociale Il Seme vi invita alla 34esima edizione del Mercatino delle Meraviglie, un appuntamento dove solidarietà e creatività si incontrano in un’atmosfera natalizia ricca di calore e significato. Il ricavato sarà destinato ai progetti sociali della Cooperativa.

– Tombolata e Auguri di Natale giovedì 18 dicembre, alle 15.30, all’auditorium Disarò, un pomeriggio di divertimento dedicato agli anziani della città, con rinfresco finale. Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili all’Associazione Anziani 0362/541950.

Il Natale dei Commercianti

“Le vetrine addobbate a festa – sottolinea l’assessora al Commercio Donatella Migliorino – e la creatività dei nostri commercianti contribuiscono al fermento che contraddistingue il periodo natalizio a Cesano Maderno. Per testimoniare l’attenzione e la gratitudine dell’Amministrazione comunale organizzeremo anche per il 2025 a Palazzo Arese Borromeo la tradizionale premiazione dedicata alle attività storiche con 30 anni di presenza in città e quest’anno anche alle aziende centenarie, con la consegna di attestati e targhe a ricordo dell’evento”.

– Cerimonia di conferimento dei riconoscimenti per le attività storiche che hanno raggiunto il traguardo di oltre 30 anni di attività e di 100 anni di attività. Lunedì 8 dicembre alle 14.30 nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo.

– Mercato straordinario. Domenica 14 e 21 dicembre, dalle 7 alle 13 in piazza Facchetti. Doppio appuntamento settimanale con le bancarelle del tradizionale mercato del venerdì.

– La vetrina più bella e originale. Concorso rivolto a tutti i commercianti e alle attività produttive della città con vetrina. Gli imprenditori sono invitati ad addobbare la vetrina della propria attività e inviare una foto via Whatsapp al numero 340/9258908, fino al 28 dicembre, indicando: nome del negozio/attività produttiva, indirizzo in cui si trova, e-mail. Le foto saranno pubblicate sui canali social del Comune. La premiazione è in programma il 6 gennaio 2026.