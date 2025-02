Si cercano volontari per il salvataggio dei rospi

E’ iniziata la migrazione dei rospi, l'associazione «Amici della Natura» di Triuggio è alla ricerca di volontari che possano salvarli dalle auto in corsa.

Salvataggio dei rospi

Anche quest’anno l’associazione triuggese, guidata dal presidente Luciano Inglesi, organizza le ronde serali per aiutare i piccoli anfibi ad attraversare la strada e raggiungere il laghetto di Canonica. I rospi sono pronti ad abbandonare i loro rifugi invernali e a migrare verso lo stagno dove avviene l’accoppiamento e la deposizione delle ovature. Chi volesse dare una mano può unirsi ai volontari mandando una mail all’indirizzo adn.triuggio@gmail.com.

Il contributo dei volontari

"E' questione di giorni, i rospi sono pronti ad abbandonare i loro rifugi invernali e a migrare verso lo stagno di Canonica dove avverrà la riproduzione e la deposizione delle ovature - sottolineano i volontari - Affinché questo miracolo avvenga e nuove generazioni di rospi vengano alla luce, i piccoli anfibi devono affrontare un terribile pericolo: le strade sempre più trafficate". Le vie in questione sono a Canonica via Conte Paolo Taverna, via Monte Faito, via delle Grigne, via Monte Rosa e via Castelletto. "Raccomandiamo a tutti coloro che si troveranno nei prossimi giorni a transitare nelle ore serali per le strade di Canonica di moderare la velocità e di non schiacciare i rospi in mezzo alla strada - l'appello dei volontari - La migrazione durerà un paio di mesi".

Le ronde per i rospi

Le ronde dei volontari saranno organizzate in due turni serali, dalle 18.30 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 22.30. I volontari si occuperanno di raccogliere i rospi in secchi di plastica e di trasportarli così in prossimità dello stagno in sicurezza. L'inizio della campagna sarà segnato da una serata di approfondimento sul mondo degli anfibi a cura di Raoul Manenti, in programma lunedì 17 febbraio, alle 20.45, nella sede di via Delle Grigne. La lezione prevede una parte pratica, pertanto ai partecipanti è consigliato l'uso di una torcia elettrica, calzature idonee e gilet ad alta visibilità.

Messa commemorativa

L'associazione "Amici della Natura" invita anche alla Messa commemorativa di "chi sarà sempre nei nostri cuori", che sarà celebrata sabato 22 febbraio, alle 17.30, nella parrocchia Santa Maria della Neve di Canonica (via Taverna). Una celebrazione per ricordare Ambrogio Aliprandi, Carlo Assi, Ottavio Beretta, Emilio Casiraghi, Alessandro Colombo, Angelo Doni, Carmela Grasso, Gerhard Krueger, Vittoria Lucchini, Bruno Magni, Francesco Magni, Francesca Marotta, Eugenio Meregalli, Leda Montrasi, Romeo Motta, Giorgio Pinazzi, Giorgio Saccuman, Paolo Sala, Roberta Salvadori, Paolo Sangalli, Jackie Schmieg, Livio Sironi, Giacomo Tagliabue, Gianfranco Valente, Marta Viganò, Rosalba Villa, Vincenzo Villa, Giuliana Vismara, Remigio Zusich. E' gradita la conferma per la partecipazione entro il 15 febbraio telefonando al numero 347-8502337.