Si chiude con numeri straordinari la 21esima edizione del Mercato Europeo a Cesano Maderno

Il Mercato Europeo si conferma tradizione amatissima e attesissima a Cesano Maderno: la ventunesima edizione dell’iniziativa promossa da FIVA Confcommercio con il Comune e Confcommercio Seveso, si chiude con numeri straordinari nel weekend appena trascorso.

Centodiciotto espositori e oltre 100mila visitatori durante la tre giorni che ancora una volta hanno proiettato Cesano Maderno al centro della Brianza grazie alla qualità dei prodotti, nazionali e internazionali, e anche ai numerosi eventi organizzati dall'Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio.

“Taglio del nastro” sabato mattina con il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, Giacomo Errico di Fiva Confcommercio, Roberto Ripamonti e Raffaele Romanò di Confcommercio Seveso, alla presenza degli assessori e dei consiglieri comunali, dei rappresentanti delle associazioni e di numerosi cittadini.

Tutto esaurito in città e nelle strutture ricettive. Registrata un’affluenza record, con il gradimento dei giovani e delle famiglie, dei cittadini cesanesi e dei tantissimi visitatori provenienti da altre città della Lombardia.

I visitatori nel corso del fine settimana hanno voluto ammirare anche le bellezze di Palazzo Arese Borromeo (lo hanno visitato in 230), la mostra ISAL "Via le mani dagli occhi: la città di Milano vista da Alma Donzelli" (923 visitatori), la mostra "100. Un secolo di fotografia” (oltre 500 visitatori) e il Museo Didattico del Legno (380 visitatori).

In occasione della 21° Edizione della manifestazione sono stati premiati:

- Miglior banco espositore italiano: MB WINE FOOD di Michele Bardeggia - Fano (PU)

- Miglior banco espositore straniero: GAUCHITOS Argentina

- Banco più originale: PREZIONE DELIZIA DI PAESE di Iolanda - Chiaiano (NA) dei coniugi Iolanda e Dino che, durante il Mercato Europeo, hanno anche festeggiato 50 anni di matrimonio.

“Il Mercato Europeo – ha dichiarato il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - si conferma una iniziativa con un forte radicamento nella nostra identità e nella nostra città, attesa ogni anno con trepidazione dalla comunità. L’altissimo livello di partecipazione ci spinge a fare sempre di più e meglio. Vorrei ringraziare le Associazioni del Commercio, l’Assessora Donatella Migliorino e tutti gli uffici preposti, perché organizzare e gestire un evento di queste dimensioni necessita di un lavoro lungo tanti mesi. Siamo contenti, inoltre, perché le numerose iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale hanno avuto un grosso riscontro in termini di entusiasmo e partecipazione, basta guardare alcuni numeri relativi alle presenze. Abbiamo cercato di rendere variegato il programma di iniziative da affiancare al Mercato Europeo, mettendo insieme momenti di approfondimento e di svago, per tutte le età e per tutti i gusti, dalle mostra ai balli, dai concerti ai gonfiabili per bambini: siamo certi che questa sia la ricetta vincente per raggiungere il maggior numero di persone e rendere la nostra città attrattiva e punto di riferimento per la Brianza”.