Si congeda da sindaco e annuncia: "Ho un tumore, il mio corpo ha bisogno di un tagliando"

Daniele Nava, attuale sindaco di Carnate, in questi ultimi giorni ha voluto togliersi la fascia tricolore salutando i suoi concittadini con un ultimo, toccante messaggio: "Ho un tumore al petto, il mio corpo ora ha bisogno di riposo e di un tagliando".

Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino questa mattina, sabato 11 giugno 2022, prima di ritirarsi a vita privata. Prima lo ha fatto in maniera più velata nel suo videomessaggio alla cittadinanza, poi attraverso un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook che non ha lasciato spazi ai dubbi:

"Mi è stato diagnosticato un carcinoma, piccolo, al seno destro. Non è certo piacevole, ma mi auguro che si possa risolvere la malattia nell’arco di qualche settimana, così come mi ha spiegato un bravo senologo. Grazie ai tanti amici che mi sono accanto, mi sento sicuramente più sereno"

Nel messaggio Nava ha voluto rimarcare l'importanza della prevenzione e soprattutto l'inutilità della vergogna:

"Ho deciso di seguire l’esempio di migliaia di donne che non si vergognano di affrontare lo stesso problema dicendolo pubblicamente senza viverlo come un peccato. Non c'è nulla cui di vergognarsi: è una situazione che può capitare a chiunque, che si affronta e che va risolto il prima possibile. Sto bene comunque, fortunatamente i dottori se ne sono accorti in tempo"