Si è dimesso il presidente del centro anziani “Il Melograno”

Si è dimesso il presidente del centro di aggregazione sociale «Il Melograno» di Triuggio.

“Il Melograno” senza presidente

Dopo tre anni alla guida del centro di via Puccini, Domenico Damiano ha rassegnato le dimissioni «per problemi familiari sempre più pressanti, che mi impediscono di dedicarmi in modo qualitativo e quantitativo al centro anziani». Damiano era subentrato nell’agosto del 2022 al professore Vittorio Perrella, arrivato nel febbraio del 2019. Ha svolto con impegno e passione tre anni di mandato, raggiungendo anche diversi obiettivi elencati nella lettera consegnata ai consiglieri del centro di aggregazione, nella quale ha comunicato le dimissioni dalla carica di presidente.

Gli obiettivi raggiunti durante il mandato

«Ringrazio tutti per la collaborazione che ci ha permesso, in questi tre anni e mezzo, il raggiungimento di ottimi risultati, migliorando la struttura del nostro centro e la felice frequenza dei soci – ha sottolineato Damiano – Abbiamo fornito il centro dell’impianto di areazione, di nuove sedie e armadi, di un forno professionale per il bar, abbiamo piantumato il giardino. Con l’aiuto di Natale e molti soci abbiamo raccolto molti punti che ci hanno permesso di dotare la sala delle attività ginniche di materassini a norma. Abbiamo aggiunto l’apertura domenicale, piacevolmente accolta da tutti, con la conseguenza di aver aumentato il numero dei frequentatori e dei tesserati del centro. Abbiamo inserito nuove attività ginniche e culturali, che in futuro si possono migliorare, ripristinato il coro del Melograno al quale abbiamo fornito nuove divise. Con l’augurio di un futuro sempre più roseo per il centro, per il nuovo presidente e per tutti i soci».

Il saluto dell’ex presidente

L’obiettivo di Damiano, durante il mandato, è stato quello di migliorare sempre più il centro: tra i progetti portati avanti, con l’aiuto del Comune, anche quello di chiudere la terrazza in modo da ricavare un altro salone utile ai corsi di ginnastica e di ballo, viste le tante iscrizioni.

«Quando ho iniziato il mio mandato ho capito subito che c’erano grandi potenzialità nel centro, andavano solo estese e organizzate con qualche cambiamento – aveva dichiarato Damiano in occasione del rinnovo delle cariche nel novembre del 2024 – Così ho iniziato una ristrutturazione materiale, culturale e psicologica del centro insieme al mio direttivo arricchendo il programma delle attività e degli eventi».

Tra gli obiettivi che stavano più a cuore all’ex presidente, sicuramente l’apertura domenicale del centro, che ha riscosso molto successo. Ora si attende la nomina del nuovo presidente del «Melograno».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 gennaio 2026.