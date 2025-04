Si inaugura la nuova palestra di Tregasio

Taglio del nastro sabato 5 aprile per la nuova palestra di Tregasio, frazione di Triuggio. L'evento è rivolto a un pubblico di tutte le fasce d'età, in particolare a bambini e giovani.

Nuova palestra di Tregasio

Dalle 15 alle 19.30 in via Cascina Gianfranco 55 ci saranno dimostrazioni sportive e intrattenimenti aperti al pubblico per inaugurare la nuova palestra realizzata all’interno del complesso della scuola primaria «Falcone». La manifestazione, sponsorizzata da Brianzacque, si aprirà alle 15 con il taglio del nastro del sindaco di Triuggio, Pietro Giovanni Cicardi. Si susseguiranno percorsi sportivi per i bambini della primaria e dimostrazioni di basket e pallavolo, all’insegna della inclusività sotto lo slogan «Sport per tutti».

Il sindaco, Pietro Cicardi

"Sarà l’occasione per conoscere le nuove dotazioni di questa nuova importante opera, che non solo serve agli alunni della scuola, ma è aperta anche all’utilizzo delle associazioni del territorio - spiega il sindaco, Pietro Cicardi - Durante il pomeriggio si susseguiranno percorsi sportivi per i bambini della primaria e dimostrazioni di basket e pallavolo, all’insegna della inclusività sotto lo slogan “Sport per tutti”: per l’occasione infatti è stata invitata la squadra giovanile della Briantea 84, società di Cantù che si esibirà in un allenamento-dimostrazione di basket in carrozzina a cui potrà partecipare anche il pubblico. Lo spirito di inclusività si allargherà anche fuori dal campo di gioco: durante il pomeriggio si svolgerà infatti un buffet gestito da Tikicatering, il servizio catering della rete “Tiki Taka” che impiega disabili di cooperative sociali del territorio brianzolo. Terminate le attività sportive, dalle 17.30 alle 19.30 sarà aperto il buffet aperitivo accompagnato dalla musica di un dj set. Si ringraziano per la partecipazione l’Istituto Icat Triuggio Albiate, la società Briantea 84 e la scuola di pallavolo Volley Tregasio".