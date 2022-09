Sabato 1 ottobre alle 18.30 si inaugura lo spazio verde "Fuori dai binari". Il grande prato di Sant’Alessandro a Monza sta per tornare a disposizione del quartiere: un grande “nido” di legno accoglierà gli abitanti permettendo loro di incontrarsi, leggere, giocare.

"Fuori dai binari"

Lo spazio verrà inaugurato con la proiezione all’aperto del film partecipato che racconta il farsi del progetto “Fuori dai Binari: Visioni Metropolitane tra Tripoli e Mogadiscio”. Il progetto è a cura della Onlus monzese Africabougou che oltre a realizzare progetti di sviluppo in villaggi rurali dell’Africa Sub-Sahariana, promuove laboratori di progettazione condivisi tra cittadini e comunità e di Liberi Svincoli, l’associazione con sede a Triuggio che si occupa sul territorio di cinema partecipato e di sviluppo di comunità. "L’idea è quella di coinvolgere e riattivare le persone a occuparsi degli spazi pubblici del proprio quartiere rendendoli vivibili e occasione di relazione - racconta Emilio Caravatti, responsabile scientifico del progetto - Abbiamo progettato questo luogo condividendo gli spunti con la comunità e l’abbiamo realizzato mettendo insieme le capacità di ognuno".

Un'equipe al lavoro

A partire da febbraio infatti un’equipe di architetti, registi e facilitatori ha realizzato diversi laboratori per conoscere il quartiere, i suoi abitanti e immaginare cosa realizzare nel prato tra via Tripoli e via Mogadiscio. Il processo è stato ripreso e raccontato dagli stessi partecipanti che si sono trasformati in videomaker, grazie all’ormai consolidato metodo PvCode di cinema partecipato. "Il film racconta tutte le fasi del processo e raccoglie le interviste dei partecipanti e degli abitanti del quartiere - spiega Cristina Maurelli, ideatrice con Carlo Concina del metodo di video partecipativo - Il risultato è un divertente docufilm che mostra come sia possibile condividere idee, creatività e competenze per il bene della collettività".

Il progetto "Fuori dai binari"

Il prato era abbandonato e chiuso da un cancello, ora lo spazio rigenerato è attrezzato con 21 alberi da frutta, un grande anello piantumato a girasoli (destinato a diventare un orto collettivo) e il “nido”, uno spazio circolare con sedute per potersi incontrare e magari progettare il futuro di questa area verde. L’idea infatti è di consegnare lo spazio agli abitanti per continuare l’opera di sistemazione del prato, realizzando per esempio un’area cani o uno spazio bambini. Il progetto realizzato a Sant’Alessandro è replicabile anche in altri quartieri della città,

attivando le associazioni e i cittadini delle varie zone, individuando i luoghi da rigenerare e facendo partire la macchina dei laboratori e della partecipazione. “Fuori dai binari” dimostra come sia possibile attivare processi di cittadinanza attiva, per rimpossessarsi di spazi interstiziali dei quartieri e rinsaldare i rapporti tra le persone.

I partner del progetto

Partner di progetto sono la Cooperativa Sociale Meta, con le C.a.s.e. Bussola, Auser Insieme San Rocco, l’associazione culturale scatolaAperta, ma hanno partecipato in modo attivo molti cittadini e organizzazioni che hanno contribuito con il proprio tempo e le proprie

disponibilità. All’inaugurazione saranno presenti oltre ai partecipanti al progetto e al film anche le istituzioni coinvolte. È previsto anche un piccolo aperitivo collettivo. Il progetto è risultato vincitore del bando “Creative Living Lab” terza edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura a sostegno di progetti che si pongono l’obiettivo di riqualificare spazi di prossimità all’interno di aree urbane.