Si vaccina a 9 anni e scrive una lettera-appello: "Fatelo tutti"

Agrate Brianza

La lezione di civiltà di Giorgio: "Ho pensato solo a fare il mio dovere".

Non appena ha saputo dell’avvio della campagna vaccinale contro il Covid anche per i bambini dai 5 agli 11 anni non ha avuto dubbi.

"Voglio vaccinarmi subito"

"Io voglio vaccinarmi subito", ha detto a mamma e papà. Un gesto di grande maturità e soprattutto di grande rispetto per se stesso e per gli altri. Un vero e proprio esempio di altruismo che dovrebbe far riflettere chi continua a non volersi vaccinare.

Giorgio, 9 anni, di Agrate

La lezione di civiltà arriva da un bimbo di 9 anni. Si chiama Giorgio e abita ad Agrate.

Una lettera-appello

E’ stata mamma Daniela a contattarci per proporci una sorta di lettera-testimonianza scritta dal bimbo, di suo pugno, proprio poco prima di recarsi all’hub vaccinale, giovedì scorso, primo giorno utile per la somministrazione. Un documento che rappresenta una sorta di manifesto.

"Non mi è stato imposto, sono stato io ad avvisarli che volermi vaccinare - ha scritto all'inizio della lettera - Non sono incosciente, non mi sento neanche un eroe, penso solo a fare il mio dovere nel mio piccolo per quello che posso. Anche i bambini possono contribuire e voglio fare anch’io la mia parte".

"Lo faccio anche per i miei nonni"

“Ora mi è stata data l’opportunità di fare qualcosa per aiutare - scrive ancora il bimbo - per tenere al sicuro me stesso, la mia famiglia, i miei 2 nonnini che mi curano sempre e tutte le persone con cui vengo a contatto… quest’opportunità per me si chiama vaccino.

Il testo integrale della lettera pubblicato in esclusiva sul Giornale di Vimercate in edicola.