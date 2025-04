"Siamo tutti Giulia": murale degli studenti del Fermi

Riprodurrà i profili stilizzati di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano il nuovo murale che gli studenti dell’Istituto Fermi di Desio hanno da poco iniziato a realizzare.

Un murale dedicato a Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano

L’opera prenderà forma sul muro esterno del parcheggio destinato ai motorini, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promosse dalla scuola. Il progetto è nato dalla seconda edizione del concorso di Street Art "In ricordo di Giulia" organizzato dall’Istituto e promosso da Giusy Taglia, referente del Fermi nella rete contro la violenza sulle donne, insieme a Stefania Ravasio. È il secondo murale dedicato al tema: il primo era stato inaugurato il 25 novembre 2023, pochi giorni dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, tragico evento che ha scosso l’Italia, così come l’uccisione di Giulia Tramontano, avvenuta mentre era incinta.

Oltre cento gli studenti partecipanti, 35 i finalisti

Oltre cento gli elaborati pervenuti, 35 i finalisti. Al primo posto Neva Colnaghi (3S – Liceo Scienze Applicate) premiata per la forza comunicativa e l’accuratezza grafica. Secondo posto per Giorgia Lanzani (1F) per l’impatto visivo della sua opera digitale; terzo a Sara Gasparini (2S) per la composizione stilizzata e la forza simbolica. Menzioni speciali ai lavori delle classi 1S, 2C, 2F, 2S, 3S e 4T. Tra i nomi segnalati: Davide Cortellazzi, Davide Buccheri, Edoardo Maggioni, Nathan Colombo, Oussama Sabili, Camilla Ferrara, Aurora Monterisi, Sara Gueli, Daniele Brenna, Anthony Contrò, Davide Spampinato, Martina Lippolis, Cristian Marabese, Mattia Perego, Leonardo Traballoni e Thereem Alhmusyab. Venticinque studenti stanno inoltre partecipando al laboratorio di dieci ore previsto per la realizzazione del murale. L’obiettivo è completarlo prima delle vacanze pasquali e inaugurarlo entro la fine dell’anno scolastico.