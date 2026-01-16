Sicurezza al primo posto, convegno della Polizia Locale

“La sicurezza al primo posto”. E’ il titolo del convegno organizzato da Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) Monza e Brianza, che sarà ospitato mercoledì 21 gennaio 2026, a partire dalle 9, in sala civica Radio, a Meda.

Convegno della Polizia Locale sulla sicurezza stradale

Al centro dell’incontro, aperto al pubblico, il corso di educazione stradale dal titolo “La sicurezza al primo posto”, che rientra nel programma annuale dell’assessorato alla Polizia Locale dedicato agli istituti scolastici sui temi della sicurezza a 360 gradi.

Presenti molte autorità

Particolare significato assume la presenza del Prefetto di Monza e della Brianza, Enrico Roccatagliata, del Questore di Monza e della Brianza, Giovanni Cuciti, in una delle sue prime uscite pubbliche nel territorio provinciale, insieme al comandante del Compartimento Polizia Stradale Lombardia Carlotta Gallo, al comandante Sezione Polizia Stradale Monza e Brianza Giulia Giuffrida, al comandante Provinciale Vigili del Fuoco Monza e Brianza Vito Cristino, al comandante della Polizia Locale di Meda e Cabiate Claudio Delpero e al personale Areu.

Ospite d’eccezione l’atleta paralimpico Alessandro Ossola

Ospite d’eccezione sarà l’atleta paralimpico Alessandro Ossola, la cui presenza si inserisce perfettamente nel progetto “Inclusione in Movimento” portato avanti dall’Amministrazione comunale durante questi anni. La sua testimonianza rappresenterà un momento di riflessione sul valore della sicurezza stradale, sulla forza di reagire alle difficoltà e sull’importanza di non arrendersi mai di fronte alle avversità.

“Un corso per promuovere la sicurezza stradale”

“Questo corso, così come tutte le attività che si sviluppano con gli studenti di ogni ordine e grado, rappresenta lo strumento più efficace e concreto di cui disponiamo per rendere più sicura la mobilità

stradale – affermano il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore alla Polizia Locale Fabio Mariani – Il nostro impegno continua, anche grazie agli interventi di personale super qualificato, per far crescere una solida cultura della sicurezza: patrimonio di rispetto e conoscenze che potrà accompagnarci nelle scelte di tutti i giorni”.

“Proseguiamo l’attività di prevenzione”

“La presenza delle massime cariche in capo alla sicurezza della nostra Provincia sottolinea, ancora di più, il lavoro di attenzione e prevenzione che da anni mettiamo in campo per la nostra città – dichiara il comandante Delpero – E’ insieme un attestato di stima e fiducia che viene riposto nel nostro comando, capace di intercettare e prevenire le necessità del territorio in sinergia e collaborazione con tutte le Forze dell’ordine”.

La sicurezza riguarda tutti

La sicurezza stradale è importante perché riguarda tutti: pedoni, ciclisti, automobilisti e chiunque si muova per strada. A volte, basta un attimo di distrazione per causare un incidente: per questo è fondamentale

rispettare le regole. Attraversare sulle strisce, guardare sempre prima di passare, non usare il telefono mentre si guida o si cammina e indossare il casco in bicicletta sono piccoli gesti che possono salvare la vita.

Essere attenti non significa avere paura, ma prendersi cura di sé e degli altri. Se ognuno fa la sua parte, le strade diventano un posto più sicuro per tutti. L’Amministrazione comunale ringrazia il Sap per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento.