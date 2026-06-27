Sicurezza e trasparenza: doppio appuntamento formativo

Sicurezza e trasparenza amministrativa: doppio appuntamento formativo venerdì 26 giugno 2026 a Seveso, che ha coinvolto non solo i dipendenti del Comune ospitante ma anche quelli di numerose città limitrofe.

Trasparenza amministrativa, un utile vademecum

Si è parlato di “trasparenza amministrativa” con Armando Bosio che ha illustrato la delibera Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) numero 168 del 15 aprile 2026, che disciplina le modalità e i contenuti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o strutture analoghe sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’annualità 2025. Bosio ha introdotto una sorta di utile vademecum trasparenza con tutte le indicazioni per il corretto assolvimento delle pubblicazioni obbligatorie nella sezione dei siti istituzionali denominata “Amministrazione Trasparente” citando i vari riferimenti normativi. In sala era presente l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Crippa.

Le novità del Decreto sicurezza

Nel capiente auditorium “Paolo Cappelletti” della ex FLA si è data appuntamento una sessantina di operatori di Polizia Locale anche di altri Comandi. Il corso “Il nuovo decreto Sicurezza – Focus Operativo e Misure di prevenzione per la Polizia giudiziaria” era a loro riservato. Di altissimo livello i due relatori. Il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza Francesca Gentilini si è concentrata sulla trattazione dei cosiddetti “codici rossi” (tutelano coloro che subiscono violenze domestiche o di genere). Carlo Bray, anche lui sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, si è occupato precipuamente delle novità introdotte nel recente “Decreto sicurezza”. L’incontro è stato introdotto dal sindaco Alessia Borroni e dall’assessore alla Sicurezza Marco Mastrandrea.