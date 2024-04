Sicurezza stradale e lotta all’abbandono dei rifiuti: più controlli della Polizia locale

Sono passate poche settimane dal cambio al vertice del comando di polizia locale di Arcore di via Corridoni ma, per certi aspetti, la mano del nuovo comandante Gabriele Garberoglio si vede eccome. Sono diverse le criticità che il successore di Marco Bergamaschi sta cercando di affrontare, in primis il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti (e non potrebbe essere altrimenti per l’ufficiale che, ricordiamo, può vantare una laurea in Scienze Ambientali e Forestali e un curriculum di tutto rispetto con anni di esperienza in altri comandi di Polizia Locale e un profuso impegno in termini di sicurezza urbana) e quello relativo alla sicurezza stradale.

Tolleranza zero contro l'abbandono dei rifiuti

"Con i mezzi e gli strumenti che abbiamo a disposizione stiamo cercando in tutti i modi di arginare, anzi, di sconfiggere il malcostume riguardante l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale - ha sottolineato Garberoglio - Grazie al grande lavoro che stanno portando avanti i miei uomini abbiamo già comminato diverse multe ad altrettanti cittadini arcoresi che erano soliti abbandonare i rifiuti. E’ importante che passi il messaggio che sotto questo aspetto c’è un cambio di passo e maggiore attenzione. Per esempio la scorsa settimana, dopo aver ritrovato l’ennesimo sacchetto abbandonato, anche grazie al Cem, siamo riusciti a risalire al colpevole e ad elevare la sanzione nel giro di un’ora e mezza".

La tutela dell'ambiente

Garberoglio, 52 anni, ha iniziato il suo percorso in Polizia stradale ad Alessandria. Successivamente è entrato nel corpo della Locale prima a Grezzago e poi ad Agrate Brianza. Dal 2019 è alla guida del comando di Caponago e da ieri fino a fine giugno, seppur «a scavalco» per un totale di 12 ore settimanali, si occuperà anche di Arcore. La sua formazione accademica riflette il suo interesse per la tutela dell’ambiente e il benessere dei cittadini che passa anche attraverso maggiori controlli effettuati dagli agenti della Polizia locale arcorese sulle strade della città.

Molti posti di blocco per scovare chi è senza revisione e assicurazione

"L’altro aspetto sul quale stiamo concentrando maggiormente le energie di tutto il comando riguarda la sicurezza stradale - ha continuato Garberoglio - E’ importante che i cittadini sappiano che abbiamo iniziato ad implementare i posti di blocco lungo le principali arterie cittadine. Tutto questo non viene fatto con lo scopo di sanzionare, ma di garantire maggiore sicurezza soprattutto per gli utenti della strada. Sono già parecchie, in questo senso, le multe elevate per mancanza di revisione e assicurazione dei mezzi. Abbiamo comminato multe anche per patenti scadute; insomma vogliamo perseguire le mancanze più gravi. Voglio solo aggiungere un ringraziamento all’Amministrazione comunale e, soprattutto, a tutti gli uomini e le donne del comando che stanno mettendo in campo le loro conoscenze e professionalità per tutto il comando".

La segnaletica orizzontale e verticale e le zone critiche della città

Anche l’assessore alla Sicurezza, Luca Travascio, si dice soddisfatto del lavoro intrapreso.