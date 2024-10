Il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha sottoscritto l’accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti nel territorio della Regione Lombardia, e nello specifico di uno dei terreni ex Snia.

Sito orfano dell'ex Snia: c'è l'accordo per la bonifica e il ripristino ambientale

L’area, che era di proprietà della Snia e ha poi avuto diversi avvicendamenti, è particolarmente delicata perché si trova al confine con la Lipu, nel perimetro del Parco delle Groane. Per questo il Comune ha proposto di utilizzare fondi del Pnrr, che sono stati poi stanziati e che sono appositamente dedicati alla riconversione di siti che avevano la caratteristica di essere orfani. I siti cosiddetti orfani sono aree potenzialmente contaminate per le quali il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

L'area sarà oggetto di valutazioni da parte dell'Amministrazione

L’importante impegno economico per effettuare la necessaria bonifica consentirà di utilizzare quell’area per fini che saranno oggetto di future valutazioni da parte dell’Amministrazione comunale. In particolare, con un finanziamento di 11.800.000 euro (di cui 9 milioni da Pnrr e 2.800.000 da Regione Lombardia) sono previsti interventi per la bonifica e la riconversione del sito ex Snia, il ripristino ambientale tramite la messa in sicurezza permanente dell’area e l’asportazione di terreni contaminati, sulla base di un progetto operativo di bonifica in fase di approvazione.

Il coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente

L’accordo coinvolge il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a cui spetta assicurare la supervisione complessiva dell’investimento, la Regione Lombardia, e i Comuni di Cesano Maderno e di Milano, che dovranno “dare piena attuazione agli interventi, garantendone l’avvio tempestivo, il monitoraggio e la realizzazione operativa, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l’Unione Europea”.