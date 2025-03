Skate On Ice: nella finale le atlete regalano emozioni

Grande spettacolo nella finale del campionato Libertas, trofeo Alba Dalmonte, ad Oggiona (Varese), che ha visto atleti e atlete della società Skate On Ice di Desio di diverse categorie sfidarsi sul ghiaccio, regalando al pubblico un evento di altissimo livello.

Skate On Ice: pioggia di medaglie

Tra le protagoniste della Skate On Ice spicca Martina Turati, campionessa nazionale nella categoria Venere, mentre sul terzo gradino del podio è salita Alessandra Sala. Nella categoria Adulti, il titolo è andato a Gaia Coghetto, seguita da Alice Ghizzoni e Chiara Rossi. Nella categoria Urano a conquistare la medaglia d’oro è stata Alessia Bacchi, che è campionessa nazionale di categoria e si è imposta su Carolina Bazzi e Sofia D’Angelo. Grandi soddisfazioni anche tra i più piccoli, con Laila Giancristofaro vincitrice nella categoria Pulcini. Per la categoria Nettuno, suddivisa in due gironi, si distinguono i secondi posti di Elisa Zilio e Zoe Venturelli, mentre Martina Malberti ha chiuso al terzo posto. Nella categoria Adulti Bronze, secondo posto per Romeo Rognoni.

La testimonianza di Martina Oliverio, giovane promessa

A parte le competizioni ufficiali della Skate On Ice, Sofia Gasmi ha ottenuto il terzo posto nella categoria Nettuno. Martina Oliverio, 13 anni, di Varedo, racconta della sua passione per il pattinaggio artistico su ghiaccio: "Quando avevo sette anni volevo fare uno sport, ma non sapevo nemmeno che il pattinaggio esistesse. Ho fatto la mia prima prova a Desio e da lì ho continuato. È stata una passione nata un po’ per caso, ma fin da subito mi è piaciuto. Amo pattinare e gareggiare in questo ambiente. Mi piace anche guardarlo in Tv e mi ispiro molto a Carolina Kostner e Aleksandra Trusova".

Il sogno: "Arrivare alle Olimpiadi"

Uno dei momenti più importanti della carriera di Martina Oliverio è stato imparare i primi salti: "Sono tecnicamente molto difficili, sia per l’esecuzione che per l’aspetto estetico, ma mi piacciono tantissimo, è una grande soddisfazione". Studentessa di terza media, dedica otto ore ogni settimana agli allenamenti, con molti sacrifici anche per quel che riguarda lo studio: "Mi porta via molto tempo, soprattutto nel pomeriggio, ma, se è una cosa che ti piace, lo fai volentieri. Con lo studio mi organizzo principalmente nei fine settimana e spesso resto a studiare fino a tardi". Il suo sogno è chiaro: «Vorrei crescere come pattinatrice e partecipare a gare internazionali, soprattutto all’estero. Il mio sogno è arrivare alle Olimpiadi: adoro guardarle e vedere i pattinatori e le pattinatrici in azione. Essere lì, un giorno, sarebbe incredibile».