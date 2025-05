Skate on Ice: tre titoli italiani e tanti ottimi piazzamenti

La società di Desio Skate On Ice protagonista su due fronti nazionali. A fine aprile, gli atleti del team hanno portato a casa ben tre titoli italiani e numerosi ottimi piazzamenti, alle Finali FISG di pattinaggio artistico a Brunico. In contemporanea altri atleti si sono distinti nella gara adulti FISG di Pinerolo.

Skate on Ice, i risultati degli atleti

A Brunico, per gli atleti della Skate on Ice tra i Principianti A Open maschile, Tommaso Costa ha conquistato il titolo di campione nazionale. Stesso traguardo per Alessia Bacchi nella corrispondente categoria femminile. Buon piazzamento anche per Carolina Bazzi, dodicesima. Medaglia d’oro e titolo anche per Emma Meago, prima classificata tra i Cadetti Open. Risultati positivi anche per Martina Malberti (11esima nelle Principianti B Open), Gaia Angelini (quinta tra le Novice A) e Vittoria Zanco (ottava tra le Novice B). Non da meno le soddisfazioni arrivate da Pinerolo, dove si è tenuta la gara adulti: Davide Molteni ha dominato la competizione, salendo sul gradino più alto del podio. Ottima prova anche per Ilaria Proserpio, terza, seguita da Alice Coghetto (quinta), Sara Raffaglio (nona) e Chiara Rossi (11esima).

Elisa Zilio, promessa del pattinaggio

Tra le promettenti atlete della Skate on Ice durante la stagione c’è anche Elisa Zilio, 14 anni, che ha raccontato così la sua esperienza: "Ho iniziato a pattinare a sei anni, per gioco. Avevo provato tanti sport, ma nessuno mi aveva colpita come questo. Con il tempo mi sono appassionata sempre di più e ho capito che volevo continuare. Ora frequento la prima superiore e non è semplice incastrare tutto: mi alleno tre volte a settimana per due ore sul ghiaccio, più preparazione atletica o danza. I compiti li faccio nel weekend o la sera, anche se a volte è dura. Ma vado avanti grazie alla passione". E ha aggiunto: "Il divertimento con le mie compagne è fondamentale: ci aiutiamo, ci sosteniamo, anche se facciamo fatica, che quand’è condivisa pesa meno".

"Dopo l'infortunio, ho ripreso alla grande e sono migliorata"

Passata all’agonistica da due anni, Elisa Zilio ha affrontato anche un infortunio, ma non si è fermata: "Essendo migliorata nel tempo mi hanno cambiato categoria. Dopo l’infortunio ho ripreso alla grande. Ho partecipato a tante gare, prima nel circuito Libertas, quest’anno invece nella FISG, su pista grande. È stato un passo importante per me. Anche se qualche gara non è andata bene, ho capito che le potenzialità ci sono e che posso farcela", spiega. Il suo obiettivo ora è crescere ancora, anche a livello personale: "Voglio migliorare non solo tecnicamente ma anche nella gestione dell’ansia. Le gare mi aiutano tanto. L’ansia mi sale una ventina di minuti prima, ma poi mi concentro sul programma e su quello che devo fare". La finale Libertas a Oggiona le ha regalato una grande soddisfazione: "Sono arrivata seconda e questo risultato mi ha dato la conferma che posso raggiungere i miei obiettivi. Mi ha motivata a continuare, con impegno e passione".