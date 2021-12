Soccorsa una 22enne in stato di ebbrezza alcolica- SIRENE DI NOTTE

gli interventi

E' accaduto nella notte a Lissone. A Giussano invece scontro tra auto, in due sono finiti all'ospedale.

Intossicazione da alcol

Pochi minuti dopo le 3 di questa notte (domenica 5 dicembre 2021) una ragazza di 22 anni è stata soccorsa in via Guarenti a Lissone per un'intossicazione etilica. Al momento si è temuto il peggio e i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Muggiò che ha prestato le prime cure alla giovane, poi fortunatamente trasportata in ospedale in codice verde. La 22enne è stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Incidente tra due auto a Giussano

Verso l'alba, pochi minuti prima delle cinque, si è verificato un incidente a Giussano in via IV Novembre. Coinvolte due auto che si sono scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e l'ambulanza della Croce Bianca di Giussano per soccorrere due uomini rispettivamente di 23 e 46 anni, poi trasportati all'ospedale di Desio per accertamenti.