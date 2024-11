"Sogna ragazzo sogna": a Meda un murale che celebra i sogni e l'inclusione

"Sogna, ragazzo, sogna": è ispirato alla canzone intonata da Roberto Vecchioni e Alfa a Sanremo 2024 il murale dell'artista Mattia Consonni per la scuola San Giuseppe e per l'intera comunità di Meda.

Realizzato sul muro della scuola che si affaccia su via Verdi, è stato inaugurato alle 12.30 di oggi, sabato 23 novembre 2024, alla presenza dell'autore, di César Mendoza, direttore generale dell'Istituto che da quest'anno è gestito dalla Bdc School, della preside Chiara Iannantuoni, del sindaco Luca Santambrogio, dell'assessore alla Cultura Fabio Mariani e di tanti bambini accompagnati dai loro genitori.

L'opera si compone di 34 pannelli in lamiera zincata della misura di un metro per 140 centimetri, posizionati ai lati del cancello della scuola (18 metri a sinistra e 16 a destra).

"Ho cominciato a settembre nel mio atelier e il primo novembre ho iniziato l'installazione - ha spiegato Consonni, noto per il suo progetto Musica per gli occhi con protagonisti i vinili - Su ciascun pannello, dopo uno speciale trattamento, ho fatto colare degli smalti colorati all'acqua, ottenendo un effetto molto particolare. I colori rappresentano i sogni e il mix che formano gli uni vicini agli altri è una metafora dell'inclusione, un valore che io ho trovato alla San Giuseppe attraverso l'esperienza di mio figlio. Con questo murale io voglio ringraziare chi lavora in questa scuola".

Un'opera che si è arricchita al momento con i vinili calamitati che Consonni ha consegnato ai bambini, invitandoli a posizionarli sui pannelli, nei punti che preferivano:

"Per collegarmi al tema della musica per gli occhi, ho immaginato questo murale come un pentagramma e i vinili rappresentano le note che gli studenti possono di volta in volta spostare, componendo una melodia sempre diversa".