Marica è tra gli interpreti della Salomé, Sofia invece andrà in scena con I Vespri siciliani. Le sorelle Verdone sono due giovani promesse della danza che in questi giorni stanno calcando uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo, quello del Teatro alla Scala.

Sorelle debuttano al Teatro alla Scala, a 8 e 10 anni in scena in due opere sul palco più prestigioso

Entrambe allieve della scuola Etoile di Varedo di Ilaria Chinello, Marica e Sofia di 8 e 10 anni, residenti al Villaggio Giovi di Limbiate, stanno vivendo un’esperienza davvero unica, soprattutto tenendo conto della loro giovanissima età. Entrambe hanno iniziato la scuola di danza a due anni e mezzo, poi due anni fa l’arrivo all’Etoile e ora il debutto alla Scala. Marica interpreta la versione bambina della protagonista dell’opera Salomé, il dramma di Richard Strauss che sarà in scena fino al 31 gennaio. Per lei le prove sono iniziate il 9 dicembre, poi il 14 gennaio il debutto. Per il personaggio sono state scelte due bambine che si alternano nelle recite, la prima a iniziare è stata Marica andando in scena per la prova generale e per la prima.

La felicità di mamma Mariagrazia

«E’ contentissima di fare questa esperienza, quando va alle prove è molto emozionata e soprattutto non le fa paura stare sul palco. Questo era l’aspetto che più temevo perché solitamente al primo approccio è un po’ timida ma la vedo proprio serena e felice» ha notato la mamma Mariagrazia. I genitori di Marica hanno assistito alla prova generale e sono tornati a vedere l’opera venerdì sera, anche loro stanno vivendo una momento indimenticabile: «E’ stato davvero emozionante vederla camminare su quel palco» ha ammesso la mamma, che quasi ogni giorno l’ha accompagnata prima alle prove e ora alle recite.

Le prove di Sofia

Nel frattempo sono iniziate anche le prove per Sofia che il 28 gennaio debutterà nel dramma di Giuseppe Verdi I Vespri siciliani. Nel cast anche altre tre ballerine dell’Etoile: Andrea Nocerino, Ester Nezha e Carol Parolini.

«E’ un bell’impegno portarle ogni giorno a Milano, soprattutto quando una doveva andare alla Scala e l’altra ai laboratori Ansaldo. Una delle prime cose che ho pensato è stata “e adesso come faccio a gestire tutto?” ma per fortuna non ho particolari problemi con il lavoro e poi si tratta solo di qualche settimana – ha continuato la mamma – sicuramente il fatto che siano riuscite entrambe a superare i provini è stata una cosa del tutto inaspettata».

Un sogno ad occhi aperti

Un sogno ad occhi aperti per queste due bambine, oltre che un ottimo trampolino di lancio e un’esperienza di autonomia molto utile alla loro crescita personale.