Sosta dimezzata in centro per aiutare i negozianti

A Briosco

Novità in via Trieste per tutto il periodo festivo

Il Comune di Briosco tende la mano ai negozianti del centro del capoluogo per il periodo natalizio: fino al 9 gennaio sarà possibile lasciare l’auto nei dodici stalli di via Trieste per un tempo massimo di mezz’ora e non più di un’ora. Tutti i giorni, domenica e festivi compresi.

Sosta dimezzata in via Trieste

La sosta dimezzata permetterà «un ricambio più rapido» e, di conseguenza, «una maggiore fruizione dei parcheggi per soste brevi da parte dell’utenza», come recita l’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Massimiliano Brunini d’accordo con la Giunta.

Avviso ai residenti

Non solo: l’Amministrazione comunale, diramando l’avviso dei nuovi limiti di sosta in via Trieste, ha inoltre invitato i residenti della zona a «lasciare le proprie auto nelle aree esterne», udite «le giuste lamentele dei commercianti circa la mancanza di posteggi e di conseguenza l’impossibilità di offrire ai clienti un servizio di sosta idoneo».