Sostituzione massiva dei contatori: tocca ad Agrate Brianza. Interventi anche a Meda

Procede step by step la campagna massiva di BrianzAcque per la sostituzione dell’intero parco contatori dell’acqua potabile. Centosessantamila apparecchi di vecchia generazione lasceranno posto a misuratori nuovi e più performanti.

Sostituzione massiva dei contatori: tocca ad Agrate Brianza

Dopo aver già coinvolto 29 comuni brianzoli, di dimensioni medio-piccole, compreso Arcore dove i lavori si concluderanno sabato 17 luglio, a partire da lunedì 19 sarà la volta di Agrate Brianza. Parallelamente, l’attività proseguirà a Meda. Dall’avvio dell’operazione nel settembre 2019 ad oggi, sono stati cambiati oltre 33 mila apparecchi. La rimozione ha riguardato contatori dotati di un diametro compreso tra i 15 e i 50 mm.

Tutti i comuni Mb coinvolti

La campagna, che vede coinvolti tutti i 56 comuni brianzoli dell’ambito territoriale servito, si protrarrà per altri 6 anni con un investimento economico iniziale pari a 3,5 milioni di euro per il biennio ’20 -’21.

Il cambio dei misuratori è gratuito. Non comporta oneri, né addebiti di costi per gli utenti e non potrà che garantire misurazioni dei consumi d’acqua più precisi con vantaggi traducibili in termini di economicità, di sicurezza e di affidabilità delle rilevazioni sia per i cittadini che per l’azienda.

Come riconoscere gli addetti

I lavori sono stati affidati mediante appalto pubblico a imprese esterne. Di norma, gli interessati vengono preavvisati della sostituzione con un anticipo minimo di 48 ore mediante avvisi affissi sulle proprietà ed, eventualmente, anche per via telefonica. Gli operatori incaricati sono muniti di cartellino di riconoscimento a garanzia del servizio svolto per conto di BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato. Non sempre è possibile completare gli interventi al 100% in quanto possono subentrare una serie di impedimenti dovuti a difficoltà tecniche, all’assenza dell’utente e a cause di forza maggiore. In questi casi, la sostituzione viene rimandata a un momento successivo.

Il numero verde è sempre a disposizione

Ai fini di evitare possibili truffe, in casi di dubbi o sospetti, si invitano le persone a contattare il numero verde 800.005.191 in modo da poter verificare direttamente con l’azienda la pianificazione dell’intervento sul loro contatore. Resta sempre attivo anche il numero verde di pronto intervento, 800.104.191 per la segnalazione di problemi tecnici legati all’attività di sostituzione del contatore.

Info utili

Informazioni utili per gli utenti:

-La sostituzione è gratuita. Al fine di evitare truffe da parte di eventuali malintenzionati, vi ricordiamo che i nostri incaricati non possono chiedere alcuna somma di denaro per tali attività, e non hanno alcuna necessità di chiedervi di mostrare loro le vostre bollette.

-L’intervento è eseguito da un incaricato dell’impresa aggiudicataria della gara d’appalto per la sostituzione contatori, munito di idoneo tesserino di riconoscimento.

-L’intervento per la sostituzione del contatore dura alcuni minuti (circa 30 min) e richiede l’interruzione dell’erogazione idrica solo per il tempo strettamente necessario ai lavori di sostituzione. Si invita l’utenza, terminato il lavoro, a lasciare scorrere l’acqua fredda al rubinetto più prossimo dopo il contatore per qualche minuto.

-Per i contatori situati in aree private, è necessaria la presenza del cliente o di una sua persona delegata. In caso di impossibilità, contattare il numero telefonico dell’impresa esecutrice dei lavori, riportato in seguito ai dati dell’utenza, per prenotare un nuovo appuntamento per la sostituzione del contatore.

-Le operazioni di sostituzione contatore verranno eseguite nel rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus COVID-19. A riguardo si invita l’utenza a segnalare tempestivamente situazioni che impediscano la sostituzione del contatore.

-In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà rinviato al primo giorno utile