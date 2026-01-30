Sottopasso di via Battisti: si studia per eliminare le barriere architettoniche

Nord_Ing, società di ingegneria di Ferrovienord, ha iniziato le attività preliminari per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche nel sottopassaggio di via Battisti a Cesano Maderno.

Sottopasso di via Battisti: si studia per eliminare le barriere

Lo comunica l’Amministrazione comunale, che spiega che sul posto sono al lavoro tecnici impegnati in operazioni di sondaggio del sottosuolo propedeutiche appunto alla fase di progettazione e al successivo avvio dei lavori. Per l’intervento sull’infrastruttura, che prevede l’eliminazione delle scale e la realizzazione di uno scivolo, Regione Lombardia ha stanziato risorse pari a 2,7 milioni di euro. Il finanziamento è il risultato di un confronto attivato dal Comune con Ferrovienord e con Regione per affrontare e risolvere il problema della difficile accessibilità del sottopassaggio.

“Un segno concreto dell’avvio di un percorso”

“Le attività ingegneristiche in corso sono preliminari alla progettazione dell’intervento – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – È un iter ancora lungo, ma queste operazioni rappresentano un segno concreto dell’avvio di un percorso che condurrà verso la soluzione dell’annoso problema di accessibilità del sottopassaggio e verso il miglioramento della mobilità interna alla nostra città. Ringrazio Ferrovienord per la costante disponibilità e collaborazione e Regione Lombardia per l’investimento sulla riqualificazione dell’infrastruttura. Si tratta di un intervento strategico e coerente con le politiche di inclusione promosse dall’Amministrazione, che contribuirà a garantire una mobilità più sicura per tutti i cittadini, favorendo inoltre i collegamenti del quartiere Sacra Famiglia e la connessione con una struttura importante per la socializzazione e lo sport come la Cittadella dei Ragazzi”.

Una soluzione attesa da molti anni dai cittadini

La soluzione del problema del sottopasso di via Battisti è attesa da molti anni dai cittadini. Su iniziativa dell’Amministrazione comunale si sono svolti diversi sopralluoghi con i tecnici e i vertici di Ferrovienord per affrontare le criticità dell’infrastruttura. Iter analogo per la realizzazione del sovrappasso ferroviario di corso Libertà, per il quale il Comune ha stanziato 2,25 milioni di euro nel bilancio 2023 e che si trova attualmente nella fase di aggiudicazione dell’appalto, ultimo passaggio prima dell’avvio del cantiere.