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Avanza il cantiere per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso. Proseguono, in particolare, gli interventi per la realizzazione del nuovo sottopasso veicolare di stazione, con la costruzione delle rampe di accesso da via Sanzio e via Zeuner. La conclusione dell’opera è prevista per la fine di maggio 2027.

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Sottopasso veicolare di stazione “pronto entro maggio 2027”

Ne dà notizia Ferrovienord, che spiega che sul lato di via Sanzio sono stati completati i getti in calcestruzzo delle fondazioni e dei muri e che sono invece in corso i lavori per la soletta di copertura della rampa, che dovrebbero terminare entro novembre. Entro la fine dell’anno sarà inoltre smontata la struttura temporanea utilizzata durante la costruzione.

Anche sul lato di via Zeuner sono state completate le fondazioni e i muri delle rampe, ad eccezione del tratto in curva, dove è in corso la posa delle armature prima del getto del calcestruzzo. Per raggiungere la stazione da nord resta disponibile un percorso pedonale alternativo all’interno del comparto industriale Schwarzenbach.

Il cronoprogramma ha subito uno slittamento rispetto alle previsioni iniziali a causa del ritrovamento di conglomerato calcareo particolarmente compatto a diverse profondità, che ha rallentato le lavorazioni sotterranee, dalla realizzazione dei micropali allo scavo delle rampe.

La futura viabilità pedonale e veicolare

Con l’apertura del sottopasso entrerà in funzione la nuova viabilità pedonale e veicolare e sarà contestualmente chiuso il passaggio a livello tra corso Montello e via Dante Alighieri. Proseguono intanto gli interventi sulla tratta Seveso-Camnago, dove durante l’interruzione della circolazione dello scorso agosto sono stati completati lavori ai binari, agli scambi, alla linea elettrica, agli impianti di segnalamento e alle opere civili.

Il progetto complessivo comprende anche il raddoppio delle linee Seveso-Camnago Lentate e Seveso-Meda, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine e la realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale in via Manzoni.