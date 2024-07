Sovico e l'immaginetta di San Gerardo

L'ultimo lavoro dello storico di Triuggio, Angelo Cecchetti, richiama la nostra attenzione su un santino di San Gerardo e il suo legame con Sovico.

L'immaginetta di San Gerardo

"Recentemente mi è capitato tra le mani un “santino”, “un’imagineta o Maistà” di San Gerardo dei Tintori di Monza, che però sul retro riporta un’orazione datata: Sovico 25 settembre 1901 - racconta Angelo Cecchetti - Mi ha incuriosito in quanto San Gerardo è co-patrono di Monza, infatti è rappresentato, in memoria dei miracoli a lui attribuiti, mentre sul suo mantello attraversa il Lambro ingrossato e sul mantello ci sono delle ciliegie con pane e vino. Si sa anche che viene venerato, oltre ai monzesi, anche dagli abitanti di Olgiate Comasco fin dal 1207 e il 25 aprile è il giorno di pellegrinaggio che porta i fedeli da Olgiate Comasco fino a Monza a pregare sull’urna di San Gerardo".

Il legame con Sovico?

"Per Sovico non ho informazioni certe del motivo per i quale fu emesso tale santino. In attesa di informazioni più precise da parte di qualche lettore sovicese mi viene da supporre che, a seguito di lavori di ampliamento della chiesa parrocchiale, alla fine del’800, che portarono appunto alla consacrazione della stessa nel 1901, durante la prima visita pastorale dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari che a tal proposito,

nell’orazione riportata, concede 100 giorni d’indulgenza. Con molta probabilità in data 25 settembre 1901 i parrocchiani di Sovico si recarono, quale forma di pellegrinaggio, a Monza a pregare il santo. Visto che gli abitanti di Sovico a quel tempo erano più di 2000 si può immaginare che numerose furono le persone che vi parteciparono".

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 16 luglio 2024.