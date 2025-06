Sport e inclusione: al via la terza edizione di "Atletica in festa"

Dopo il successo delle prime due stagioni, a Meda torna “Atletica in festa” con la terza edizione, inserita nella rassegna "Inclusione in Movimento".

Atletica e inclusione sabato a Meda

Sabato 7 giugno 2025 dalle 15 sarà il campo di atletica dello stadio “Città di Meda” (via Icmesa 25) dell’omonima città il quartier generale dell’evento. La manifestazione sportiva non competitiva per bambini e ragazzi con e senza disabilità del territorio è organizzata in maniera congiunta tra le società sportive di Briantea84 e Atletica Meda014 con il patrocinio del Comune di Meda e di Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

In gara bambini disabili e non

In programma gare di 60 e 150 metri piani, salto in lungo con rincorsa, lancio del vortex ed eventuale staffetta finale (4x50 metri). La DMG Briantea84 Cantù si presenterà in pista con 17 atleti, sono previsti tra i 100 e i 150 partecipanti del territorio.

Briantea84 e atletica insieme per promuovere l'inclusione

Le associazioni Briantea84 e Atletica Meda 014 intendono valorizzare la propria esperienza nello sport per promuovere un messaggio di inclusione, per abbattere le barriere culturali e costruire una nuova visione sociale rispetto a temi quali la disabilità, il limite e la libera espressione dell’essere umano, qualunque sia la propria condizione di vita. L’evento “Atletica in Festa” offre una giornata di aggregazione, in cui lo sport permette di unire le persone, promuovendo valori positivi.

"Il modo perfetto per chiudere un anno sportivo fantastico"

“Con immenso piacere siamo pronti per vivere un pomeriggio di sport dedicato all'inclusione totale, dove atleti con e senza disabilità si cimenteranno in gare di corsa, lanci, salti e staffette - ha commentato Elena Colombo, vicepresidente di Briantea84 e responsabile dei settori atletica e pallacanestro di Briantea84 - Sarà un momento di puro divertimento dove i nostri numerosi atleti avranno la possibilità di dimostrare i miglioramenti ottenuti nell'arco della stagione. Il perfetto modo per chiudere un anno sportivo fantastico”.

"Gli atleti gareggeranno in un clima inclusivo"

“Quello di sabato sarà un appuntamento in cui tutti i nostri atleti avranno la possibilità importante di gareggiare in un clima inclusivo, senza grandi differenze - ha aggiunto Ettore Maggioni, tecnico del settore atletica - Il gruppo in questa stagione è andato molto bene, ottenendo degli ottimi risultati. Questa sarà l’ultima gara dell’anno e ci aspettiamo che tutti si divertano. Se dovessero arrivare anche dei miglioramenti, tanto meglio”.

NELLA FOTO DI LAURA MADRESSI UN MOMENTO DELLA PRECEDENTE EDIZIONE DI "ATLETICA IN FESTA"