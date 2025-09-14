Mercoledì 3 settembre Bruno Motta e Marcella Villa hanno festeggiato l’importante traguardo

Le loro nozze sono di titanio o ferro. Mercoledì 3 settembre Bruno Motta e Marcella Villa hanno festeggiato ben 70 anni di matrimonio.

Sposati da 70 anni: le loro nozze sono di titanio

Sono veramente poche, quasi uniche, le coppie che riescono a raggiungere un tale traguardo, per motivi di età ma anche di convivenza. Il segreto per un matrimonio così longevo? «Amore, rispetto e anche un po’ di tolleranza».

Marcella (92 anni, originaria di Besana) e Bruno (95 anni, bersagliere) si sono conosciuti a un matrimonio di cugini e da allora non si sono più lasciati.

Bruno è nato nella corte di via don Rossi a Triuggio e ha lavorato per 30 anni alla Singer, azienda che produce macchine da cucire. Da 70 anni è iscritto ai Bersaglieri, è il più anziano della sezione di Monza. Ciò gli è valso il riconoscimento di un attestato di merito cum laude (con lode) dai Bersaglieri della Provincia di Milano, consegnato a febbraio:

«Abbiamo sempre partecipato ai raduni fino a quando abbiamo potuto – racconta Marcella – Siamo iscritti anche al centro sociale per anziani Il Melograno e alla Polisportiva».

Marcella lavorava alla Canali:

«Dopo due anni di fidanzamento ci siamo sposati a Besana con don Giuseppe Mezzera – aggiunge Marcella – Eravamo giovani, poco più che ventenni, e abbiamo avuto due figli: Renato e Graziella e una nipote, Clara, che è molto affezionata a noi. Abbiamo i nostri acciacchi ma, tutto sommato, stiamo bene. Siamo molto amati e coccolati e, anche se gli anni passano e la gambe tremano, abbiamo la fortuna di avere ancora la mente lucida». «Abbiamo trascorso una lunga e bella vita assieme basata sull’amore, il rispetto e anche sulla comprensione, accettando i difetti dell’altro – sottolinea Marcella – Si sa che in un matrimonio non sono tutte rose e fiori, però basta essere un po’ tolleranti».

Bruno e Marcella si sono sposati il 3 settembre del 1955.

L’importante ricorrenza dei 70 anni di matrimonio l’hanno festeggiata nel pomeriggio di mercoledì scorso insieme ai familiari.

Alla coppia più longeva di sempre, vanno gli auguri da parte di tutta la redazione del Giornale di Carate, di cui sappiamo essere affezionati e costanti lettori.