Spuntano due nuove offerte per l’ex oratorio. E ce n’è una anche per la corte «Maggioni»

Due proposte diverse sono arrivate in canonica per l'ex oratorio di via Umberto I a Verano. Don Luca ha annunciato le novità in chiesa, durante la messa della domenica.

Appartamenti residenziali oppure scuola parentale

Appartamenti residenziali oppure scuola parentale: potrebbero essere questi i nuovi scenari per l’ex oratorio maschile in via Umberto I. Due nuove offerte, infatti, sono arrivate al parroco. Don Luca ne ha parlato in chiesa, a conclusione della messa di domenica 12 marzo, informando i fedeli. Da una parte ci sarebbe una società interessata ad acquistare l’immobile e trasformarlo in residenze private, dall’altra una congregazione di tipo cattolico, intenzionata a creare una scuola parentale, dove sono i genitori a provvedere direttamente all’educazione dei figli.

Le offerte

Le offerte presentate per l’edificio parrocchiale si aggirerebbero tra i 450.000 euro e i 480mila circa. Poche settimana fa il parroco, sempre dal pulpito della chiesa aveva scartato un’altra offerta arrivata in canonica per l’ex oratorio, di 400 mila euro, ritenuta troppo bassa. Ora però ci sono due nuove proposte, entrambi più alte rispetto all’ultima, spetterà quindi al sacerdote, insieme alla Curia e al suo consiglio pastorale decidere, facendo le relative valutazioni.

Un privato interessato a Corte Maggioni

Da valutare c’è poi anche una nuova offerta presentata alla parrocchia, per la corte Maggioni, di proprietà della Chiesa, corte che interessa anche all’Amministrazione comunale, disponibile ad acquisirla per creare una sorta di casa per gli anziani, con mini alloggi e servizi legati alla Terza età. Il Comune ha già fatto dei passi in tal proposito preparando una valutazione interna che ne ha stimato il valore per 350.000 euro, valutazione ora sottoposta al demanio. Qualcun altro però ci avrebbe messo gli occhi addosso, si tratterebbe di un privato, che parrebbe disponibile ad acquistare tutto il comparto per riqualificarlo, destinandolo ad altri scopi. Si tratta ora di capire anche per questo immobile, quale sarà la decisione del parroco: sceglierà il Comune oppure il privato?

Entrambi le operazioni di vendita sono strategiche e importanti per la parrocchia che ha necessità di estinguere, al più presto, i debiti accumulati dopo la realizzazione del nuovo centro parrocchiale .