Stabile la media dei contagi nell'ultima settimana, due i decessi per Covid

A Desio nell'ultima settimana resta sostanzialmente stabile la media giornaliera dei contagiati per Covid. E' questo l'andamento dei casi che si sono registrati in città.

Stabile la media dei contagi, sale il numero dei decessi

Da quattro positivi al giorno nell'ultima settimana la media è scesa a 3,86 casi registrati in un giorno. Per quel che riguarda il numero dei contagi dall’inizio della seconda ondata della pandemia, relativi alla città di Desio, all’inizio della settimana sono 3987. Sono invece 3847 i casi di coloro che si sono negativizzati, i guariti. Gli attualmente positivi sono 73, mentre nell’ultima settimana sono cresciuti i decessi. Sono passati da 65 a 67, due in più in sette giorni.

"Bisogna continuare a seguire le regole"

La media, pertanto, si mantiene stabile, l’invito da parte del sindaco, Roberto Corti, è a continuare a seguire le regole, «per vincere la battaglia contro il Covid». In ospedale lunedì i ricoverati per il virus erano 23, due in terapia intensiva e 4 pazienti con il Cpap; nessuno in Pronto soccorso in attesa di ricovero. Solo una settimana fa erano 29 i pazienti in ospedale per il Covid, era lo stesso invece il numero dei ricoverati in terapia intensiva.