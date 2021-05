Nell’ultima settimana nessun decesso per Covid e i contagi scendono ancora

Nell’ultima settimana a Desio nessun decesso per Covid e i contagi scendono ancora. In ospedale ricoveri stabili.

Nell’ultima settimana i positivi scendono ancora

Continuano a scendere i contagi dovuti al coronavirus. A sabato, 15 maggio, secondo l’aggiornamento del sindaco, Roberto Corti, che fa riferimento ai dati di Regione Lombardia, dall’inizio della seconda ondata della pandemia in città si sono registrati 3928 positivi al Covid. Si sono negativizzate 3742 persone, mentre gli attualmente positivi sono 122.

Non ci sono stati altri decessi

In una settimana non si sono registrati altri decessi. I desiani morti per coronavirus sono 64. Per quel che riguarda, invece, la media giornaliera, i casi sono scesi da 8,6 contagiati al giorno, a sei. Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati per coronavirus all’ospedale cittadino. Da 44 passano a 43, di cui sei in terapia intensiva (settimana scorsa erano cinque) e 7 con il Cpap. Nessun positivo in Pronto soccorso in attesa di ricovero.