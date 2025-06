Stasera l'insediamento del Consiglio comunale e il giuramento del sindaco

Primo Consiglio comunale questa sera, martedì 10 giugno, dopo l'elezione di Carlo Moscatelli, nuovo sindaco di Desio per i prossimi cinque anni. Sarà anche l'occasione per la presentazione ufficiale alla città della squadra di Giunta, di cui fanno parte Jennifer Moro (vicesindaca), Jenny Arienti, Nunzia Smiraglia, del Pd, Giorgio Gerosa (Desio Libera), Stefano Guidotti (Desio Viva), Fabio Arosio (Insieme per Desio), Fabio Nocentini, scelto direttamente dal primo cittadino.

Il debutto del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale d'insediamento è convocato alle 21 nella sala consiliare del Comune di Desio. Dopo la convalida degli eletti è previsto il giuramento del sindaco, Carlo Moscatelli. Al terzo punto c'è l'elezione del presidente del Consiglio comunale; quindi l'elezione dell’ufficio di presidenza. Seguirà la comunicazione dei componenti della Giunta comunale. Subito dopo è in programma la presa d’atto della nomina dei capigruppo consiliari. Concluderà la seduta l'elezione dei componenti della commissione elettorale comunale.

In maggioranza

Questa la composizione del Consiglio comunale. Con il sindaco, Carlo Moscatelli, in maggioranza, tenuto conto degli assessorati, per il Partito democratico ci sono Federico Pilastro, Donato Cattazzo, Andrea Perego, Mariangela Ravasi, Sajid Mahmood, pakistano, primo straniero eletto a Desio, Angelo Russi. Al posto di Jennifer Moro e Jenny Arienti, nominate in Giunta, entrano Alessandra Palma e Stefano Sala, che sarà capogruppo. Marta Sicurello sarà invece proposta come presidente del Consiglio. Sempre in maggioranza, tra i gruppi che compongono il Polo civico, per Desio Viva capogruppo è Francesco Pasquali, con lui Francesca Colombo. Per Desio Libera il capogruppo è Federico Burgio, con lui ci sarà Laura Baioni al posto di Giorgio Gerosa che diventa assessore. Per Insieme per Desio ci sono Paola Ripamonti e Davide Parravicini, entrato in sostituzione di Fabio Arosio, passato in Giunta. Parravicini sarà capogruppo.

In minoranza

In minoranza siedono Iaia Piumatti per Desio Bene Comune (La Sinistra per Desio e il Movimento 5 Stelle), per Fratelli d’Italia ci sono Fabio Sclapari, che sarà anche capogruppo, Mattia Campisi (il più giovane dei consiglieri), Mattia Costanza e Ylenia Miceli, mentre per la Lega oltre ad Andrea Villa, anche Martina Cambiaghi, che sarà capogruppo, Astrid Villa e Giovanni Delle Grottaglie.