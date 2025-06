A partire da domani, venerdì 13 giugno, l'accesso pedonale alla stazione di Seveso di Ferrovienord per le persone provenienti da corso Montello/via Dante/via Brennero sarà garantito da una nuova viabilità che attraversa il comparto industriale Schwarzenbach.

Stazione ferroviaria, nuovo accesso per i pedoni

Ne dà notizia Ferrovienord, che spiega, in una nota ufficiale, che il collegamento alla stazione attraverso via Zeuner non sarà più percorribile per consentire l'avanzamento del cantiere del nuovo sottopasso veicolare che richiede la completa chiusura della via.

Il Comune di Seveso e il comparto industriale Schwarzenbach hanno concordato una convenzione per aprire le aree private del comparto al transito pubblico in modo da permettere l'accesso alla stazione ferroviaria alle persone che provengono da corso Montello/via Dante/via Brennero tramite via Laforet. Ferrovienord contribuisce alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza di questo nuovo percorso.

L'avanzamento delle opere richiede la chiusura totale della via