Stella d'Oro del Coni per il presidente dell'Unione collezionisti olimpici e sportivi

Il Coni premia con la stella d'Oro al merito un arcorese che ha scritto pagine importanti nel mondo dello sport e del collezionismo olimpico e sportivo, anche ad Arcore.

Grande soddisfazione per il 74enne Pierangelo Brivio. Martedì scorso 23 maggio 2023, il presidente dell'Unione italiana collezionisti olimpici e sportivi (che vanta circa 150 iscritti in tutta Italia) ha ricevuto la stella d'oro al merito direttamente dalle mani del presidente del Comitato olimpico nazionale Giovanni Malagò.

Fondatore del Milan Club di Bernate, curatore del museo dello stadio di San Siro...

Forse in pochi lo sanno in città ma Brivio è stato fondatore ed ex presidente (per ben 38 anni, fino al 2020) del Milan Club di Bernate, nel lontano 1983. In passato ha ricoperto anche il ruolo di fondatore e curatore del Museo dello stadio di San Siro e, per ben quattro volte di fila ha conquistato l'oro delle Olimpiadi della Cultura in concomitanza con i giochi olimpici di Atlanta (1996), Sidney (2000), Atene (2004) e Pechino (2008).

... e quattro volte oro alle Olimpiadi culturali

In quale specialità? In pochi lo indovinerebbero, perchè quasi nessuno sa che a fianco della manifestazione sportiva, si svolgono sempre anche le Olimpiadi della Cultura. E proprio qui Brivio si è distinto conquistando il primo posto per la sua collezione di filatelia sportiva «Football History».

Si tratta di francobolli, ma più in generale di documenti postali, che hanno a che fare con la tematica sportiva. E' una collezione che Brivio cura da quando era bambino e il pezzo più antico è un francobollo ungherese del 1925 che rappresenta un'azione di calcio. La collezione ha ottenuto il prezioso riconoscimento soprattutto grazie alla rarità di alcuni pezzi.

Calciatore mancato e un passato da agente di commercio

"Sono un calciatore mancato - ha scherzato Brivio - Ho giocato nella Pirelli e ho militato fino agli Allievi. Poi ho abbandonto la carriera e ho spostato la mia passione per il calcio attraverso il collezionismo. Iniziai a 17 anni e a 25 anni conquistai la prima medaglia d'oro italiana sul mondo del calcio e la sua storia. Ancora oggi ho collezioni uniche riguardanti Milan, Inter e Juve. Ho tutto, dalle figurine di tutti i calciatori che hanno militato in questi club fino ai biglietti delle partite di 40 anni fa e altri memorabilia, francobolli ecc ecc. Sono stato il primo campione italiano di filatelia sportiva. E alle olimpiadi culturali ho vinto 4 ori, una bella soddisfazione".

Sogno una mostra in Villa Borromeo

Brivio ha voluto svelare un sogno che culla da molti anni.