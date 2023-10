Un luogo per certi versi sacro, abbandonato per 364 giorni l’anno al suo destino. Senza alcuna manutenzione, nell’incuria. E’ lo stato in cui versa il cippo che ad Arcore, all’interno del Villaggio Falck, commemora i partigiani caduti.

E cosa c’entra Vimercate? C’entra perché quei giovani combattenti ricordati sono i celebri Martiri Vimercatesi, uccisi dai nazifascisti nel febbraio nel 1945 proprio in quel posto dove all’epoca sorgeva un campo di aviazione e dove alcune settimane prima avevano compiuto una missione di sabotaggio per cui poi pagarono con la vita. E Vimercate c’entra anche e soprattutto perché, pur essendo il mausoleo in territorio di Arcore, la manutenzione del luogo e del verde in particolare è in capo a Palazzo Trotti. Che però, a quanto pare, se ne dimentica spesso e volentieri.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Sterpaglie e incuria: se questo è un monumento alla memoria dei nostri partigiani...

A sollevare il caso è stato nei giorni scorsi il sito scoprilabrianzatuttoattaccato.it che, attraverso un articolo con tanto di documentazione fotografica, ha dato conto della situazione di degrado. Il cippo, collocato all’interno di un complesso privato a cui è però possibile accedere per le visite, è avvolto da sterpaglie e rovi. Anche il vialetto per raggiungerlo è di fatto inaccessibile se non a fatica.

«Arrivati agli scalini che scendono al cancelletto che immette nella zona del monumento - si legge nell’articolo pubblicato sul sito - altre erbacce e rovi formano una trappola all’incedere col rischio, ad ogni passo, d’inciampare e cadere. Lo stato del vialetto che conduce al cippo rispecchia lo stato d’abbandono». «La situazione è indecente - ha commentato senza mezzi termini il presidente di Anpi Vimercate, Savino Bosisio - Da anni segnaliamo alle varie amministrazioni di Vimercate la condizione di abbandono di quel luogo che dovrebbe essere considerato sacro. Lo abbiamo fatto anche realizzando dei video. Purtroppo in Comune se ne ricordano solo nei giorni precedenti la commemorazione del 2 febbraio quando corrono a dare una ripulita. Poi non si vede più nessuno per un anno intero. Vorremmo organizzare anche alcune visite guidate pensate per le scuole in particolare, ma è praticamente impossibile visto il degrado».

E c’è chi suggerisce di mettere in comunicazione direttamente il mausoleo con via Carlo Bestetti, opportunità resa possibile dopo la sistemazione sopraggiunta alla via, con l’edificazione delle torri nel parco al fine di rendere il luogo sempre fruibile a tutta la popolazione. Sarà necessario un accordo tra i proprietari dell’area del «Villaggio Falck» e le Amministrazioni comunali di Vimercate ed Arcore.

Intanto urge una bella sistemazione