Stmicroelectronics, il centrodestra risponde al Pd: "Basta strumentalizzazioni"

Scontro politico

La replica di Fratelli d'Italia e Lega alle accuse del Partito democratico in merito all'assenza del Governo.

Regione Lombardia e Governo stanno facendo da tempo la loro parte, basta strumentalizzazioni politiche.

La replica alle accuse del Pd sulla gestione della crisi di StM

Così il centrodestra in Regione risponde agli attacchi del Partito democratico in merito alla gestione della crisi della multinazionale dei semiconduttori, e in particolare alle mancate risposte del Governo e, in primi, del ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti (StM è infatti partecipata anche dal Governo italiano insieme a quello francese).

Migliaia di esuberi, anche nel quartier generale di Agrate

Multinazionale che, ricordiamo, ha il suo quartiere generale ad Agrate Brianza e che ha recentemente annunciato migliaia di esuberi, molti dei quali proprio nel sito brianzolo, nell'ambito di un Piano industriale respinto in maniera trasversale da tutte le istituzioni e da tutte le forze politiche.

"Regione Lombardia al lavoro da mesi, presto il Governo in Commissione"

"Leggere le critiche del PD sul presunto silenzio in merito alla crisi della STMicroelectronics far sorridere: Regione Lombardia, sia attraverso la Commissione Attività Produttive che la giunta regionale, è da mesi in prima linea per tutelare occupazione, innovazione e futuro del sito di Agrate Brianza, con audizioni e proposte concrete in costante collegamento con Roma - dichiarano Marcello Ventura (Fratelli d'Italia), presidente della Commissione ‘Attività produttive’, e Silvia Scurati (Lega), vicepresidente della stessa - Il PD parla di silenzio mentre, nei fatti, abbiamo dai ministeri competenti la disponibilità a intervenire direttamente in Commissione, per fornire chiarezza e risposte serie ai territori e alle parti sociali. È un segnale concreto che smentisce le accuse di inazione o approssimazione del Governo e di Regione”.

"Anche il Governo già in campo"

“In Commissione abbiamo predisposto una serie di atti e tavoli costruttivi – sottolineano ancora Ventura e Scurati – per chiedere al Governo un coordinamento istituzionale efficace e un piano di reindustrializzazione del sito. Ricordiamo inoltre al PD che a Roma è attivo un tavolo operativo già da tempo e ogni istituzione sta facendo la propria parte. Questi sono passaggi concreti, non slogan per uscire sui giornali e appesantire un clima serio per tornaconto politico”.

"La demagogia a uso politico la lasciamo al Pd"