Stop agli incontri a luci rosse al cimitero: di sera il parcheggio diventa off limits

Incontri a luci rosse alle porte del cimitero nuovo, stop a comportamenti contrari al pubblico decoro, secondo quanto previsto anche dal regolamento di Polizia urbana, nell’area parcheggio di piazza Divina Misericordia a Desio. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale con l’intento di garantire le migliori condizioni di fruibilità degli spazi pubblici, creando situazioni di equilibrio e pacifica convivenza tra i cittadini, per preservare la dignità e il decoro di luoghi adibiti al culto e al sentimento affettivo per i defunti.

Parcheggio a luci rosse, off limits dalle 21 alle 6

L’ordinanza disciplina in particolare l’utilizzo dell’area nei pressi del cimitero nuovo, luogo di culto cittadino dedicato alla memoria, resa necessaria per prevenire il verificarsi di atteggiamenti contrari al pubblico decoro, in particolare nelle ore notturne, conseguenti, come è evidenziato nell'ordinanza del Comune, al ritrovo di auto che sostano per motivi estranei alla fruizione dei parcheggi per la visita ai defunti, anche in considerazione degli orari di chiusura del camposanto. L'intento è porre fine al viavai di auto e uomini alla ricerca di sesso.

Che cosa prevede l'ordinanza

Il provvedimento vieta l’accesso dei veicoli, durante le ore notturne, ai parcheggi pubblici che si trovano in prossimità del cimitero nuovo. Per preservare la dignità e la sobrietà del luogo, tutti i giorni, dalle 21 alle 6, su piazza Divina Misericordia (area parcheggio delimitata dalle vie Caravaggio e Oslavia), ad eccezione del primo tratto accessibile da via Oslavia, è istituito il divieto di transito e di sosta a tutte le categorie di veicoli. Previste sanzioni per i trasgressori.