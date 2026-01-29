Stop del Besanino: «Saranno potenziati i treni tra Milano e Villasanta e implementato il servizio bus per i nostri pendolari brianzoli»

«Regione Lombardia è in prima linea per ridurre al minimo i disagi della sospensione del Besanino per la cantierizzazione di Pedemontana» rassicura il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia che ha preso parte alla riunione tra l’assessore ai Trasporti Franco Lucente e i Comuni brianzoli interessati dalla tratta del treno S7 mercoledì 28 gennaio.

Tavolo in Regione sulla sospensione del Besanino

A Palazzo Lombardia si è riunito il tavolo tecnico convocato dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile in merito all’interruzione della linea ferroviaria S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, nella tratta compresa tra Triuggio e Villasanta, in seguito ai lavori di cantierizzazione della Pedemontana.

Cantiere dal 7 settembre 2026

All’incontro, presieduto dall’assessore regionale Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) hanno partecipato gli amministratori locali e i consiglieri regionali dei territori interessati.

“Un confronto importante con il territorio, che fa seguito a quello dello scorso marzo. Ora abbiamo delle date certe: i lavori di cantierizzazione inizieranno il 7 settembre di quest’anno, per terminare il 28 agosto 2027, con evidenti conseguenze anche per il servizio ferroviario, con l’interruzione della tratta tra Triuggio e Villasanta. In questi mesi ho lavorato assiduamente con Trenord e Rfi per individuare le soluzioni e le strategie migliori al fine di offrire i servizi sostitutivi adeguati ai cittadini del Monzese e del Lecchese. Un dialogo che deve coinvolgere direttamente i sindaci e tutti i viaggiatori, raccogliendo istanze, suggerimenti e consigli utili. Per questo motivo, ho deciso di convocare una nuova riunione il prossimo 18 marzo alla quale interverranno anche i tecnici di Trenord, Rfi e Pedemontana per proporre delle risposte concrete e pressoché definitive in merito alla riorganizzazione del servizio ferroviario e su gomma sulle tratte interessate”, ha spiegato l’assessore Lucente.

Il consigliere regionale Jacopo Dozio

I convogli verranno sospesi tra Triuggio e Villasanta dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027 per consentire i lavori di Pedemontana. Tra le soluzioni in cantiere, il potenziamento del servizio ferroviario tra Milano e Villasanta, il mantenimento dell’attuale offerta ferroviaria tra Triuggio e Lecco e lo sviluppo di soluzioni mirate, mediante l’utilizzo di bus sostitutivi, per garantire comunque una mobilità funzionale per i territori coinvolti.

«Il confronto con i sindaci del territorio è stato sicuramente un importante passo in avanti e ci sarà un nuovo incontro il prossimo 18 marzo con tecnici di Trenord e Pedemontana – ha annunciato l’azzurro brianzolo membro della Commissione Trasporti, il consigliere regionale Jacopo Dozio – La nostra Regione sta facendo un grande lavoro di coordinamenti per mettere in campo soluzioni adeguate ai pendolari e colgo l’occasione anche per stimolare la giunta a riattivare la linea Carnate-Seregno per i passeggeri».

Bus sostitutivi