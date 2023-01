Strada piena di buche, proteste a San Salvatore

A Seregno le proteste di un residente per le pessime condizioni di via Campania in zona San Salvatore, ritenuta una strada dimenticata da tutti: dal Comune e persino dalle mappe dei navigatori satellitari. Si lamentano buche come vere e proprie voragini e trappole per auto, corrieri delle consegne, mezzi di soccorso, ciclisti e motociclisti.

Strada piena di buche

La segnalazione arriva da Aurelio Melgrati, 53enne residente da tempo a San Salvatore. Da oltre un anno è protagonista di un "braccio di ferro" con l’assicurazione dell'Amministrazione per un danno riportato dalla sua auto, un’Audi A3, proprio a causa di una buca sulla strada di casa. A fronte di un preventivo di 1.800 euro, l’assicurazione del Comune è disposta a risarcire 800 euro e Melgrati non ha accettato.

Le pessime condizioni di via Campania

Le pessime condizioni della strada si trascinano da anni e peggiorano in occasione di piogge, più o meno intense. Via Campania, a due passi dal supermercato Esselunga, è una strada comunale piena di buche e avvallamenti. Il tratto precedente, via vicinale San Salvatore, è invece una strada privata a uso pubblico, con delle servitù di passaggio, e si trova in uno stato perfetto. Per questo annoso problema stavolta Aurelio Melgrati, molto conosciuto nella zona, è deciso a una svolta: "Se il Comune non interverrà, il prossimo passo sarà un esposto ai Carabinieri per ragioni di pubblica sicurezza.

