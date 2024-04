Strage di conigli al Parco Pertini di Cassina Savina, a Cesano Maderno. Il sindaco Gianpiero Bocca ha firmato un'ordinanza di chiusura dell'area verde.

Strage di conigli, chiuso il Parco Pertini

Ats Brianza e l’Istituto Zooprofilattico stanno effettuando verifiche sul rinvenimento di carcasse di animali selvatici e di possibili esche avvelenate. Le verifiche sono seguite al sopralluogo effettuato oggi, mercoledì 24 aprile, dal personale del Municipio e di Ats Brianza dopo la segnalazione ricevuta da alcuni residenti.

Tutelare le persone e gli animali

La chiusura del parco, molto frequentato dai padroni di cani, si è resa necessaria "per la tutela di persone e animali dal contatto con potenziali fonti di avvelenamento e per permettere le attività di verifica e bonifica dell’area", come recita l'ordinanza che dispone, con effetto immediato, la chiusura dell'area verde tra le vie San Bernardo, Selvetto e Pertini, sino a nuovo provvedimento.