Sarà riaperto nelle prossime ore il Parco Pertini, l'area verde tra le vie San Bernardo, Selvetto e Pertini, a Cassina Savina di Cesano Maderno chiuso per sicurezza dopo che al suo interno erano state rinvenute carcasse di conigli ed esche potenzialmente avvelenate.

Strage di conigli, il Parco Pertini riapre dopo la bonifica

Il sindaco Gianpiero Bocca ha firmato poco fa l'ordinanza di riapertura: si è infatti concluso da parte della ditta incaricata dal Comune il servizio di verifica e bonifica del Parco.

"Il servizio ha previsto tre passaggi" fanno sapere dal Comune. Il primo, subito dopo la chiusura, per la rimozione delle carcasse dei conigli e il loro smaltimento. Il secondo, il 9 maggio, è consistito in un monitoraggio di tutta l’area durante il quale non sono state rinvenute ulteriori carcasse. A seguito di questo controllo è stato disposto da parte dell’Amministrazione comunale il taglio dell’erba per scongiurare che vi si potesse nascondere qualsiasi cosa di rischioso per la sicurezza delle persone e degli animali domestici.

Verificata l’assenza di ulteriori esche

Infine un ultimo passaggio, il 23 maggio, con un ulteriore giro del Parco dopo il taglio dell’erba: dal controllo non è emerso alcunché di anomalo. In tutti i passaggi è stata verificata l’assenza di ulteriori esche. Sono in corso valutazioni aggiuntive di Ats e Istituto Zooprofilattico che non riguardano però la sicurezza dell’area verde. Continuano anche gli accertamenti sulle responsabilità di quanto accaduto.