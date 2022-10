Strage di Linate, anche la Brianza ricorda le sue vittime

L'8 ottobre: 21 anni dopo, con lo stesso dolore il ricordo della strage di Linate dove anche la Brianza ha pianto le sue vittime.

Commemorazione a Linate

Questa mattina, sabato 8 ottobre, nel 21esimo anniversario del disastro aereo di Linate e prima Giornata nazionale "Per non dimenticare", istituita dal Parlamento come momento di sensibilizzazione sulla sicurezza dei trasporti, la Città e le Istituzioni ricorderanno le 118 vittime del terribile incidente.

Alle 10, al Bosco dei faggi del Parco Forlanini, si è tenuta la cerimonia di commemorazione alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle autorità cittadine e religiose, dei familiari delle vittime.

Tra gli intervenuti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la Presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, che ha partecipato, durante la successiva celebrazione eucaristica, alla lettura dei nomi delle vittime. A presiedere la Messa, monsignor Fabio Dal Cin, Arcivescovo Prelato di Loreto dove si trova la Basilica della Madonna di Loreto, patrona dell'Aeronautica Militare e di tutti gli aviatori.

Le vittime brianzole

A piangere e commemorare anche la Brianza, con delegazioni giunte dai Comuni dove vivevano le vittime.

Alla cerimonia di suffragio sono stati ricordati infatti i nomi di tutte le persone decedute nell'incidente aereo: tra loro Simone Agosti di Arcore, Leonardo Alcamo di Nova Milanese, Orazio Piemonti di Carate Brianza, Mauro Vergani di Seregno, Alberto Proserpio di Varedo. E Luca Fossati, erede della Star di Agrate Brianza.

Questa sera, sabato 8 ottobre, invece, alle ore 19, presso la sala Verdi del conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano (via Conservatorio), alla presenza dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, l’orchestra sinfonica del conservatorio svolgerà un concerto per la ricorrenza.