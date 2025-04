«Street art» nel centro storico

Verano «copia» Paina e si colora con i murales in centro, realizzati grazie all’associazione «Arteinsieme» di Giussano.

Si trasforma la vecchia corte

Da tempo l’Amministrazione aveva in mente di abbellire il centro storico del paese e nei giorni scorsi ha concretizzato l’impegno, trasformando le pareti della vecchia corte che da via Umberto I porta alle scuole. Un intervento artistico, al quale si abbinerà però anche una piccola riqualificazione di quella parte del paese dove ci sono le case comunali, con un impegno economico da parte dell’Amministrazione di 20.000 euro.

«Il progetto è nato nel 2023, prendendo spunto dai bellissimi murales che sono stati realizzati a Paina dal gruppo «Arteinsieme» e dopo una serie di incontri insieme ai ragazzi del Consiglio comunale del precedente anno, si è iniziato a lavorare - ha raccontato il capogruppo di maggioranza Matteo Parravicini - I ragazzi hanno scelto di lavorare, facendosi ispirare dal nostro astronauta Paolo Nespoli, che è stato in grado di realizzare il suo sogno di andare nello spazio, grazie alla sua forte motivazione, alla sua passione e determinazione. Un esempio che per i ragazzi ha significato la possibilità di raggiungere i propri obiettivi e sogni».

Quattro facciate sono diventate murales

Dall’idea di base, dunque, alla concretizzazione su pareti degli schizzi creati in collaborazione con gli artisti dell’associazione giussanese, molto attiva sul territorio: i volontari hanno lavorato gratuitamente durante lo scorso weekend e il Comune ha sostenuto le spese per acquistare il materiale necessario.

Sono state quindi «colorate» quattro facciate lungo il percorso di collegamento tra via Umberto I e la scuola primaria.

Presto si colorerà anche la facciata della Proloco

Questa iniziativa non sarà la sola; l'Amministrazione ha infatti in mente di realizzare un murales anche sopra la sede della Proloco, sempre ispirato a Nespoli.

La street art dunque si fa strada anche a Verano, grazie al gruppo Arteinsieme, autori anche della facciata sulla caserma di via Comasina. Per ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato, il 18 maggio, gli amministratori veranesi, in occasione dell’inaugurazione del parco di via Piave, consegneremo loro un attestato di riconoscimento.