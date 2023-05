A spasso per Paina, tra i murales: nuova opera in via Corridoni

Il gruppo «Arteinsieme» ha realizzato una nuova opera d’arte su una facciata di via Corridoni a Paina e ora prepara una grande festa artistica che si terrà nel weekend del 20 e 21 maggio

Il nuovo murales

Uno spaccato di vita di corte, fatto di convivialità, tra generazioni diverse: è questo in sintesi il tema del nuovo murales realizzato in via Corridoni, dal gruppo «Arteinsieme Angelo Bartesaghi». La frazione diventa sempre più artistica e grazie al gruppo di pittori che hanno già realizzato diverse opere utilizzando pareti di edifici privati.

La collaborazione con i proprietari di origine marocchina

Questa volta ad «offrire» la tela perfetta per l’opera «Truemes insem» sono stati El Adi Hamid e El Ghazzani Maryema, proprietari dell’ immobile in via Corridoni. Entrambi cittadini italiani ma di origine marocchina, negli anni si sono perfettamente integrati, instaurando relazioni solide con le persone della frazione, tanto da voler far parte anche di questo progetto artistico. Il committente Aldo Barni infatti li ha coinvolti e loro hanno subito accettato. I pittori Cesare Canali, Raffaele Francomano con la supervisione di Enrico Galbiati e dell’architetto Gianluca Cappellini hanno così realizzato il lavoro.

L'evento artistico il 20 e 21 maggio

Da ormai qualche anno l’esperienza «Laboratorio Paina», il cui obiettivo consiste nella realizzazione di murales che, oltre a rivestire Paina di luce e colori, sono finalizzati a riportare in vita le tradizioni, i valori e la memoria storica, sta dando i suoi frutti e ora il gruppo artistico ha pensato anche ad uno speciale evento, il 20 e 21 maggio: «Paina si mostra» che unisce arte, cultura, laboratori, installazioni artistiche, musica e festa negli spazi interni ed esterni del Centro Generazioni ed in altre aree del paese, con un percorso guidato tra i murales.