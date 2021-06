Street food, eventi e cultura: ecco l'Estate a Carate

A Carate Brianza tornano musica, cultura, momenti di festa e occasioni di svago dopo un anno di «stop» forzato dovuto all’emergenza della pandemia Covid-19.

E...state a Carate 2021

«E...state a Carate» torna nel suo format riuscitissimo della sua prima edizione, quella del 2019, con uno scenario rinnovato e un palcoscenico di prestigio nella cornice di Villa Cusani Confalonieri dove saranno concentrati gran parte degli eventi in calendario.

L’Amministrazione comunale ha presentato il programma delle iniziative messe a punto per i mesi estivi e che prenderà il via nel fine settimana (da venerdì 25 giugno a domenica 27 con la sfilata di eleganza del Moto Club Carate) per concludersi nel week-end del 24-26 settembre con tre giorni di festa, street food e uno spettacolo straordinario di fontane d’acqua danzanti.

«Un programma ricchissimo, senza però abbassare la guardia sulla sicurezza», ha tenuto a precisare il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian. Agli spettacoli (con posti a sedere) si accederà solo fino al numero massimo di accessi consentiti. Ancora una volta il Comune ha chiesto la collaborazione delle associazioni, ma anche degli sponsor con una manifestazione di interesse che consentirà di far fronte alle spese per l’allestimento del palco fisso coperto montato nel fine settimana e che ospiterà tutte le serate e i momenti di svago in programma in villa Cusani.

Dal 2 al 4 luglio week-end con lo gnocco fritto

Sarà «E... state» in villa, ma anche in basilica (ad Agliate con la rassegna «Suoni mobili» a cura dell’associazione culturale Musicamorfosi) e in piazza con diversi appuntamenti speciali: il primo, nel week-end 2-4 luglio con street food e specialità emiliane targato Tipico Eventi in piazza Caduti per la Libertà (piazza del mercato). Saranno presenti più di 15 street chef e un'area completamente dedicata al protagonista della festa, Mr. Gnocco Fritto, accompagnato naturalmente da salumi e formaggi rigorosamente emiliani. Si inizia venerdì 2 luglio, dalle 18 alle 23, e si prosegue sabato 3 e domenica 4 luglio, dalle 11.30 fino a a mezzanotte. Ma non mancherà l'attesissima «Notte bianca dello Sport» in programma sabato 18 settembre per le vie del centro storico con gli stand delle associazioni sportive cittadine a rallegrare e intrattenere bambini, ragazzi e famiglie.

«Tradizione e opportunità con un cartellone di eventi ricco, che vedrà anche il ritorno della compagnia teatrale Agorà (in scena il 3 luglio con una commedia dialettale, ndr) e della finale del CantaBrianza», ha detto il vicesindaco Giovanni Fumagalli.

«La cultura e la voglia di stare insieme tornano a essere protagonisti, con momenti di aggregazione nati dalla collaborazione tra istituzioni e cittadini», ha rimarcato Ian Farina, assessore alla Cultura. «Abbiamo lavorato per un’offerta di appuntamenti variegata nonostante le difficoltà e le incertezze sulla ripartenza che fino all’ultimo ci hanno tenuto in sospeso ma siamo riusciti a garantire un format invariato, anzi arricchito e impreziosito rispetto a quello del 2019 - ha concluso l’assessore Eleonora Frigerio delegata a Commercio e Sport - Al centro il rilancio di Villa Cusani, luogo simbolo della cultura e della nostra città».