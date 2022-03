Striscione contro Luxuria, Capitanio: "Un gesto da condannare"

"Lo striscione che anonimi hanno affisso sulla cancellata della biblioteca di Vimercate per protestare contro la presenza di Vladimir Luxuria nell'ambito delle iniziative sulla Festa della Donna volute dal Comune è un gesto da condannare".

A rimarcarlo è l'onorevole della Lega Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai, in merito allo striscione apparso a Vimercate contro la presenza di Luxuria nell'ambito delle manifestazioni "Marzo donna".

"Io per primo ho criticato fortemente la scelta degli organizzatori a mio avviso più improntata al marketing che alla vera riflessione sulla donna, sui suoi diritti e sullo stato attuale della società. Ma ogni opinione è legittima anche se non condivisa, nessuno può essere etichettato come un intruso come riportato nello striscione".

Nel frattempo arrivano altre reazioni critiche alla serata di oggi con Luxuria dal fronte del centrodestra consiliare.

"Questa sera aprirà la rassegna Marzo Donna del Comune di Vimercate e a farlo sarà Vladimir Luxuria - ha scritto Luca Caprioli, consigliere della lista di minoranza, Noi per Vimercate - Credo nella libertà di espressione, sempre, e non cercherò mai di silenziare un relatore o attaccarlo dal punto di vista personale e umano. Contesto, tuttavia, la scelta politica in capo alla Giunta, spinta dall’Assessore Corti e sostenuta dalla maggioranza del Consiglio Comunale e probabilmente dai consiglieri Sartini e Teoldi, che non si sono espressi in merito. Il tema dei diritti delle minoranze è assolutamente nobile, non manca di attenzione mediatica e sensibilizzazione, ma non ha nulla a che vedere con questa ricorrenza. La ritengo una forzatura ideologica, in contrasto con la storia della nostra città, e non rappresentativa delle donne di Vimercate. Ideologia che acceca e nega la realtà. Una realtà che in questi due anni di pandemia ha visto tantissime donne vimercatesi farsi in quattro per prendersi cura dei figli al tempo della DAD, lavorare incessantemente per far fronte alla crisi economica in corso, e accudire genitori o parenti in là con gli anni, disorientati e fragili in questo contesto tanto instabile. Donne eroiche non rappresentate da questa rassegna, e alle quali tutta la città deve dire GRAZIE!".