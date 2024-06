Studenti alla scoperta di Meda con il Gruppo Alpini

Una mattinata alla scoperta di Meda, dei suoi luoghi più significativi dal punto di vista storico e culturale. E' quella vissuta oggi, giovedì 6 giugno 2024, dagli studenti delle cinque classi terze della scuola secondaria di primo grado Anna Frank, accompagnati nella visita dal Gruppo Alpini.

Studenti alla scoperta di Meda grazie al Gruppo Alpini

Grazie alle Penne nere locali, infatti, i ragazzi hanno fatto tappa, in due turni, nei punti simbolici della città. A fare da "Cicerone" l'alpino Antonio Galimberti, conosciuto da tutti come "campanela", profondo conoscitore della storia di Meda, che ha guidato gli studenti in un bellissimo tour lungo uno scorcio storico della città.

Un tour alla scoperta dei luoghi storici e culturali della città

La visita guidata ha toccato diversi luoghi, come il monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto, il santuario di San Vittore in Villa Traversi, le pietre d'inciampo in piazza Municipio e piazza Della Repubblica, ma anche la mostra con i cimeli delle guerre mondiali nella sede dei combattenti e reduci, in via De Amicis e, naturalmente, la "casa" del Gruppo alpini, in via Traversi.