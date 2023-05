Studenti del Modigliani premiati per la migliore "snacknews"

La classe 3 D, di indirizzo audio visivo multimediale del liceo artistico di Giussano, si è aggiudicata il premio per la migliore «snacknews», progetto ideato e promosso dall'Università Bocconi e dal Corriere della Sera.

Grandi soddisfazioni per gli alunni della 3D

Hanno scelto come argomento l'intelligenza artificiale, e hanno realizzato un video che è stato giudicato il migliore tra tutti quelli presentati, da tutta Italia. Grandi soddisfazioni per gli alunni della 3D del Liceo artistico Modigliani. Gli studenti, di indirizzo audio visivo multimediale, hanno partecipato ad un progetto, «Snacknews», (nell’ambito dei progetti di alternanza scuola lavoro), ideato dall’Università Bocconi e dal Corriere della Sera, per raccontare l'attualità agli studenti delle scuole superiori italiane.

Si sono messi alla prova con un videogiornale

L'obiettivo era quello di realizzare un videogiornale, che spiegasse in modo semplice e chiaro gli avvenimenti del momento, grazie al contest #Snacknewsascuola. Gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, lavorando in gruppo con i propri compagni, si sono sfidati nella realizzazione di videopillole che raccontano notizie o tematiche di attualità. E la migliore snacknews, è stata quella dei ragazzi del liceo di via Caimi, che hanno lavorato sul tema dell'intelligenza artificiale, realizzando «AiArt - vera arte oppure no?». Autori del video sono stati Simone Fallanca, Sofia Giussani, Thomas Longhi, Andrea Manuel Mantovanelli seguiti in tutta l’attività dalla professoressa Daniela Giussani e dagli altri compagni.

La premiazione

Lunedì 22 maggio sono stati premiati e intervistati, grazie ad un collegamento online con la sede del Corriere. Il premio? la possibilità di realizzare un videonews direttamente negli studi del Corriere, insieme ai giornalisti.

La classe 3D però si è aggiudicata anche un altro riconoscimento: il terzo premio della categoria cultura e spettacolo con un lavoro dal titolo «Film o serie tv? Cosa si guarda di più?». Il lavoro è stato realizzato da Asia Abrami, Luca Parravicini, Elena Talon e Mattia Turoli.