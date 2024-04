Studenti protagonisti al Color Guard & Percussion Day

Hanno partecipato con entusiasmo al Color Guard & Percussion Day 2024, evento di performing art e Marching band organizzato da Imsb (Italia Marching Show Band). Sono gli studenti della scuola media dell'istituto comprensivo di Albiate e Triuggio.

Color Guard & Percussion Day

Al Color Guard & Percussion Day si sono esibiti gruppi provenienti da Lombardia, Piemonte e Liguria. "È stata l'occasione di invitare, a conclusione del percorso didattico realizzato in collaborazione con la Triuggio Marching Band, l'istituto comprensivo di Albiate e Triuggio (Icat), gli studenti delle scuole medie del plesso Albiate e Triuggio, con cui è in corso una collaborazione - spiega Paolo Colombo, drum major della Triuggio Marching Band - Siamo stati felicissimi della presenza a questo importante evento di rilevanza nazionale dei ragazzi che hanno partecipato ai nostri corsi di percussioni durante l' anno scolastico. È stato per noi un piacere dare loro la possibilità di esibirsi e mostrare la loro abilità davanti a un grande pubblico che ha seguito l'evento e a giudici internazionali che hanno particolarmente apprezzato la loro preparazione e impegno".

I ringraziamenti

"Un grazie va alla dirigente scolastica Tiziana Mezzi, che ha creduto in questo percorso didattico in collaborazione con la Triuggio Marching Band, alle docenti di educazione musicale presenti, le professoresse Francesca Faccenda e Nicole Fontana e ai nostri insegnanti di percussioni Dimitri Merati e Giovanni Sala. Ricordiamo anche l'Amministrazione comunale di Triuggio per il sostegno attraverso i bandi regionali "Non Solo E state" e alle famiglie e genitori che hanno contribuito al successo di questa iniziativa ottimo esempio di collaborazione tra istituzioni e associazioni presenti sul territorio" sottolinea Paolo Colombo.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 30 aprile 2024.