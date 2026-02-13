Sù il sipario sulla 22esima stagione teatrale della Compagnia del Quadrifoglio

Il teatro torna protagonista nel cuore della città di Arcore.

Domenica scorsa, nella cornice dell’Auditorium “Don Oldani” di via Beretta 62, la Compagnia del Quadrifoglio guidata dall’infaticabile regista Enrica Perego ha ufficialmente alzato il velo sulla sua 22ª stagione teatrale. Un traguardo importante per una realtà che, anno dopo anno, continua a rappresentare un punto di riferimento culturale per il territorio.

La presentazione, tenutasi proprio nel «quartier generale» della compagnia, ha visto la partecipazione di fedelissimi sostenitori e nuovi curiosi che hanno potuto assistere anche alla performance della Compagnia degli «Amici di Gastone» di Milano. L’Auditorium Don Oldani si conferma così non solo come palcoscenico, ma come luogo di aggregazione dove la passione per la recitazione incontra il desiderio di condivisione della comunità arcorese.

Il primo appuntamento in programma è per l’8 marzo con il concerto tributo alle grandi cantanti della musica italiana in concomitanza con la Festa della Donna. Invece il 29 marzo a calcare il palco sarà la compagnia Baroni Rampanti di Milano in «Le Domestiche». A seguire la Compagnia Micromega di Verona in «Canta canta… che alle pagelle canto io» (26 aprile), Concerto tributo a Zucchero (26 settembre), Compagnia del Quadrifoglio con «Il terno al Lotto» (3 ottobre), Compagnia Amici di Gastone di Milano in «O’ Scarfalietto» (25 ottobre), Compagnia Teatro Armathan di Verona in «Babà al veleno» (15 novembre) e il tradizionale concerto gospel il 13 dicembre.

In aggiunta al ricco calendario anche una conferenza con la nutrizionista in programma domenica 3 maggio alle 15.30. «Ventidue anni di attività non sono solo un numero, ma il racconto di migliaia di applausi, scenografie costruite con amore e l’emozione che si rinnova a ogni apertura di sipario», hanno sottolineato i vertici della Compagnia arcorese. Per info e prenotazioni: 3758732594 o www.compagniadelquadrifoglioarcore.com

“Quando siamo partiti, nel 1997, l’abbiamo fatto in modo davvero amatoriale – ricorda Enrica Perego, regista e direttore della Compagnia del Quadrifoglio, un nome scelto per essere di buon auspicio sia alla nuova formazione sia al suo pubblico – poi ci sono stati nuovi ingressi e pian piano il gruppo si è allargato. In più di vent’anni possiamo dire di essere cresciuti molto e la nostra programmazione, pur non essendo di professionisti, è comunque di altissima qualità. Provare per credere! Nel 1997 trovammo subito un appellativo perfetto per descrivere la caratteristica del nostro gruppo “Compagnia del Quadrifoglio”: un’origine quasi casuale, una presenza discreta, ma ben definito, un nome ben augurante sia per la nostra avventura appena intrapresa sia per il pubblico che ci avrebbe auspicabilmente seguito quasi a significare che stare in nostra compagnia porta fortuna. E così, con pochi mezzi e ancor meno pretese, iniziò la nostra avventura che, con sempre maggior entusiasmo, determinazione ed esperienza, è arrivata a spegnere nel 2017 ben venti candeline. E il prossimo anno saranno ben 30. Da qualche anno ci siamo dati una veste anche formale costituendo la nostra Associazione Teatrale Amatoriale il cui Statuto sancisce che il gruppo e l’attività svolta non hanno alcun scopo di lucro caratterizzandosi per la loro appartenenza all’ambito oratoriano ai cui obiettivi educativi e formativi intendono rifarsi”.

