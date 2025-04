Successo in Olanda per le Triuggio Marching Band indoor

Grande soddisfazione per le due formazioni indoor della Triuggio Marching Band che hanno chiuso il campionato europeo Cgn United, tenutosi a Eindhoven, in Olanda, con risultati eccellenti, confermando la crescita e la qualità dei progetti intrapresi.

Triuggio Marching Band in Olanda

La Tmb Drumline, in collaborazione con Rovellasca Drummers Aps, ha conquistato un brillante terzo posto di categoria. Un risultato straordinario, reso ancora più significativo dal fatto che i giovani percussionisti di Triuggio e Rovellasca hanno partecipato per la prima volta a questa prestigiosa competizione europea – Color Guard Netherlands - che si svolge a Eindhoven, in Olanda. Si è trattato di un’occasione speciale, poiché per la prima volta un gruppo italiano ha schierato ben due formazioni a un evento di tale rilevanza internazionale. Il Cgn è un punto di riferimento per il mondo delle Color Guard e delle Percussioni Indoor, con squadre provenienti da tutta Europa pronte a sfidarsi in spettacoli di altissimo livello tecnico e artistico.

Risultati eccellenti

"Le Tmb Color Guard, guidate da Graziella Corbo, hanno ottenuto un ottimo quinto posto, un traguardo di grande valore considerando che quest'anno hanno affrontato la competizione in una categoria superiore - sottolinea il drum major Paolo Colombo - La promozione, avvenuta nelle scorse settimane grazie alla valutazione positiva dei giudici olandesi, ha reso la sfida ancora più impegnativa, ma il gruppo ha saputo dimostrare il proprio talento e la solidità del lavoro svolto. Questi risultati, che pongono i nostri gruppi tra i top five di categoria, confermano la bontà e l’efficacia dei progetti che la Triuggio Marching Band porta avanti da anni in collaborazione con esperti istruttori stranieri premiando l’impegno e la dedizione di tutti i membri delle due formazioni». Chiunque volesse avvicinarsi a queste discipline, particolarmente adatte ai più giovani, che uniscono musica e movimento, può scrivere alla seguente mail: info@triuggiomb.it.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 8 aprile 2025.