Si è conclusa con successo la seconda edizione del Fuori Salone organizzato da Afol Monza Brianza e Provincia di Monza e della Brianza al Centro di Formazione professionale “G. Terragni” a Meda. Un'edizione incentrata sul tema “Laboratorio futuro” con particolare riferimento alla sostenibilità.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Successo per il Fuori Salone 2023 organizzato da Afol e Provincia

L’evento ha visto l’esposizione dei prodotti delle aziende del progetto “I Mestieri del Design”, una mostra fotografica, la visita ai laboratori e l’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti per le passate edizioni del Salone del Mobile.

In particolare è stato presentato, in collegamento con il Salone del Mobile di Milano e il Fuori Salone dell’azienda Giorgetti Spa, il prototipo del tavolino “NOOR” ideato da una studentessa del corso di decorazione e realizzato dagli studenti dei corsi di falegnameria e tappezzeria in collaborazione con l’azienda “Giorgetti Spa”.

Giorgetti Spa inoltre ha “adottato” il Cfp “G. Terragni” collaborando per l’attivazione degli stage che coinvolgono gli studenti a partire dal secondo anno.

Il tavolino "NOOR" esposto in fiera

Il prototipo del tavolino “NOOR” sarà esposto presso il padiglione 13/15, stand O15 Brianza Design – Formazione

fino a domenica 23 aprile: uno spazio condiviso dalle scuole dedicate alla formazione di futuri professionisti del legno di Meda, Lissone, Cantù, Arese e Como.

La sostenibilità è stato il tema della seconda edizione del Fuori Salone, in linea con il Salone del Mobile e con la vision aziendale di Afol Monza Brianza. E così anche il Fuori Salone è stato un momento di condivisione e di riflessione su questo tema, approfondito anche grazie alla mostra fotografica “Futuro tra sostenibilità e circolarità” realizzata dagli studenti dei corsi di “Operatore grafico” e “Tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero”.

La testimonianza delle aziende

Nel corso dell'evento di Afol, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca

Santambrogio, e dell'Amministratore Unico di Afol Monza e Brianza, Marcello Correra, sono intervenute due aziende emergenti: Atelier Frigerio, start-up di Meda che utilizza la paglia per realizzare i suoi prodotti, lo stilista Simon Cracker, in collegamento, e la sua collaboratrice Iris Indrigo, ex allieva del corso di sartoria del Terragni, che utilizzano materiali ecofriendly e fanno del riutilizzo la chiave per una produzione più sostenibile.

Per i più piccoli, non è mancato l’intrattenimento, grazie ad un'area bimbi e trucca bimbi a cura degli studenti dei corsi “Tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero” e “Decorazione”.

Il buffet invece è stato realizzato dagli studenti del corso “Operatore delle produzioni alimentari – Panificazione e pasticceria” del Cfp “S. Pertini” di Seregno.

Un territorio di grande importanza per il mobile

“Il nostro territorio rappresenta da tempo uno dei principali distretti del Mobile a livello nazionale - ha affermato il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio. Si tratta di un settore particolarmente rilevante sia in termini di fatturato che di numero di addetti ai lavori. Non a caso, l’alta professionalità, l’imprenditorialità e lo spirito artigiano che ancora contraddistingue l’assetto di molte delle nostre aziende, hanno fatto in modo che il dato delle esportazioni sia attualmente in crescita rispetto al 2020, hanno raggiunto valori pari al +25% e rappresentano, tra l’altro, un terzo del totale dell’export di tutta la Lombardia.

C'è grande bisogno di lavoratori specializzati

Non dimentichiamo però delle necessità del settore, tra cui il bisogno impellente di lavoratori specializzati, oggi quasi introvabili a livello locale. Da qui l’avvio di un percorso che la nostra Provincia ha deciso di intraprendere da diversi anni, focalizzato sulla formazione dei giovani che in questo ambito sta gestendo direttamente proprio attraverso la partecipata AFOL Monza e Brianza. Sono particolarmente orgoglioso dei risultati raggiunti, del tanto lavoro fatto nel tempo, delle relazioni forti di cooperazione e collaborazione con i principali attori del settore, ma lo sono ancora di più quando mi viene data la possibilità di poter osservare il potenziale delle nuove generazioni, e quindi dei nostri futuri lavoratori, come ben può essere rappresentato dal prototipo del tavolino NOOR, presentato proprio in questi giorni al Salone del Mobile di Milano, con il mio augurio che possano raggiungere le migliori soddisfazioni in ambito professionale, che sono certo potranno presto raggiungere” .

L'impegno per la giusta formazione