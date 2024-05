Sui passi di San Pietro da Novedrate a Seveso, passando per Lentate

Sui passi di San Pietro Martire martire lungo la via Francigena Renana, da Novedrate a Seveso, passando per Lentate sul Seveso.

Il cammino di San Pietro da Novedrate a Seveso

Nella XV Giornata/Mese Nazionale dei Cammini Francigeni, voluta dalla Rete dei cammini ets, torna una “classica” dell'associazione Iubilantes: il cammino di San Pietro martire, da Novedrate a Seveso. L’itinerario proposto riscopre l’antica via Canturina in direzione Milano, un tratto molto interessante della Via Francigena Renana, antichissimo percorso che, da Coira attraverso lo Spluga, snodandosi lungo la Valchiavenna e l’asse viario della sponda occidentale del Lario (via Regina) e passando per Milano, collega la valle del Reno con la valle del Po e con la via Francigena “classica”.

La figura di San Pietro da Verona

Il Cammino è legato alla figura di Pietro da Verona, predicatore domenicano che il 6 aprile 1252, in compagnia del confratello Domenico, su questa via, tra Meda e Seveso, nei fitti boschi in località Farga, cadde vittima di un agguato ad opera di

eretici. Pietro subì diversi colpi sul capo con un falcastro (una specie di roncola) e fu trafitto nel fianco con un pugnale. Il confratello Domenico, testimone dell’agguato, fu ferito e morì alcuni giorni dopo nella foresteria del vicino Monastero di San Vittore a Meda. Pietro, proclamato Santo e Martire nel 1253 a meno di un anno dalla morte, ora riposa nella Basilica di S. Eustorgio a Milano, nell’arca monumentale - opera di Giovanni di Balduccio da Pisa - collocata al centro della splendida Cappella Portinari.

Il Santuario di San Pietro e il Centro Pastorale Ambrosiano

Nel 1691 Pietro Martire venne proclamato “secondo protettore” della città e della Diocesi di Como, e lo è tuttora. Nei pressi del luogo del martirio vennero costruiti una chiesa e un convento, prima sede degli Umiliati e poi dei Domenicani; nello stesso luogo oggi sorgono, intitolati al Santo martire, il Santuario (nella foto in copertina) e il grande complesso dell’ex Seminario Arcivescovile, ora Centro Pastorale Ambrosiano. Luoghi che settimana scorsa erano in festa per il Calendimaggio.

Un itinerario di 18 chilometri

L’itinerario completo da Cantù a Seveso, prevalentemente pianeggiante, ripercorre il più fedelmente possibile l’antico tracciato della via, si snoda per 18 chilometri tra sei Comuni, lambisce tre aree protette, ne attraversa una quarta, è solcato dal fiume Seveso e dal suo affluente Serenza e annovera oltre 30 punti di interesse storico-artistico-ambientale. Tra questi ultimi, si segnalano in particolare: il complesso monumentale di Galliano a Cantù, gli Oratori di Mocchirolo e di Santo Stefano a Lentate sul Seveso, la chiesa di S. Vittore a Meda e il Santuario di Seveso, realizzato in memoria del martirio di frate Pietro e dove ancora oggi è custodito il falcastro utilizzato per l’agguato.

Un evento organizzato nell'ambito di "Chiese aperte"

L’evento si svolge con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Novedrate, del Comune di Lentate sul Seveso e del Centro Pastorale Ambrosiano – Rettoria del Santuario San Pietro Martire – Seveso. L’evento è inserito nella Settimana "Chiese aperte"- 12 perle dell’Arcidiocesi di Milano e nel calendario generale di Lombardia Cristiana, sempre dell’Arcidiocesi di Milano.

Il programma

Ritrovo alle 8.50 a Novedrate nel parcheggio E-Campus di Via Isimbardi 10. Spostamento a piedi verso il centro sportivo di Novedrate. Consegna e timbro delle credenziali. Piccolo ristoro di partenza offerto dal Comune di Novedrate, breve tour nel vicino parco di Villa Casana, splendida antica villa recentemente acquisita dal Comune. Inizio cammino per Lentate sul Seveso con arrivo all’0ratorio di Mocchirolo, dopo circa 4,5 chilometri, alle 10.30 circa, e visita dell'oratorio. Ripresa del cammino per Lentate centro, con arrivo (circa alle 11.30) all'oratorio di S. Stefano e visita guidata a cura del Comune di Lentate. Previsti uno speciale annullo filatelico e una performance artistica in occasione dell'inaugurazione del Museo Diffuso. Timbro della credenziale, pranzo al sacco in loco e ripresa del cammino. Passaggio da Farga, luogo legato al martirio di san Pietro, e arrivo al Santuario di Seveso dedicato al Santo intorno alle 15.30. Visita del Santuario e dell’annesso chiostro, un tempo convento, poi Seminario e ora Centro Pastorale Ambrosiano. Timbro finale della credenziale e fine del tour. Rientro con mezzi propri.

I ringraziamenti di Iubilantes

Iubilantes ringrazia le Amministrazioni comunali (sindaci, assessori e staff) di Novedrate e di Lentate sul Seveso per la concessione del patrocinio e per l’entusiasmo con cui hanno supportato il progetto, don Emilio Beretta (Arcidiocesi di Milano) per la cura e la passione con cui ha saputo dar vita a questa intensa Settimana dei Beni Culturali diocesani (11-19 maggio 2024).

Info e iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni contattare Iubilantes (iubilantes@iubilantes.it; tel. 031.279684) oppure registrarsi direttamente sul sito www. iubilantes.it al link https://www.iubilantes.it/node/401/register.